Enrique Alfaro acusa a Morena y la 4T de atacar su gobierno

Guadalajara, Jal. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que en las plataformas digitales de Morena y a través de “los operadores de la 4T”, se financian ataques en su contra “con millones y millones de pesos que yo no sé de dónde salen”.

Alfaro, único gobernador de Movimiento Ciudadano en el país y miembro de la Alianza Federalista que ha emplazado con resistencia jurídica al presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema presupuestal y recaudatorio, acusó a dos modestas páginas noticiosas de youtubers de estar detrás de lo que considera una embestida en su contra.

Se trata de El Defensor de la Verdad que se transmite desde la sala de una casa y que rara vez supera las 70 mil reproducciones por transmisión, y Reservas CdMx, un portal que ni siquiera aparece en las primeras páginas del buscador de Google, las que según su declaración son quienes atacan “a un servidor y a mi gobierno” y con ello según él prueba el “tamaño de preocupación y desesperación que tienen”.

Afirmó que el tema de los medicamentos robados en Ciudad de México y aparecidos en Guadalajara ha sido tema de golpeteo político “terrible porque además usan un tema tan sensible como el asunto de los medicamentos para los niños con cáncer", cuando es el gobierno federal quien “dejó de suministrar esos medicamentos”.

“No me asusta, lo he visto mil veces, por esa vía me han querido inventar de todo, es parte del folclor de los tiempos electorales (...) Vamos a seguir haciendo bien las cosas y la verdad pitorreándome como siempre de la desfachatez, del cinismo de estos personajes que creen que la gente no sabe de mi trayectoria".

No es la primera vez que Alfaro culpa a "los operadores de la 4T" de orquestar campañas y actos contra Jalisco. La más reciente ocasión fue cuando debido a un acuerdo que dio luz verde a las policías municipales a detener a personas que no usaran cubrebocas, un albañil de 30 años (Giovanni López) fue detenido por uniformados de Ixtlahuacán, quienes todo indica lo mataron a golpes cuando estaba detenido.

Las violentas manifestaciones que se desataron y que incluyeron quema de patrullas y destrozos en palacio de gobierno -luego reprimidas por policías de la Fiscalía del Estado que detuvieron a decenas de jóvenes con lujo de violencia- fueron calificadas por el gobernante jalisciense entonces como un ataque con provocadores enviados desde "los sótanos del poder" en la Ciudad de México.