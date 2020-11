Al menos dos sicarios asesinaron a Israel Vázquez, dice la fiscalía

Guanajuato, Gto. Al menos dos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada participaron en el asesinato del reportero Israel Vázquez Rangel, cuando realizaba su labor periodística, y se investiga si existe un autor intelectual, reveló el fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, en un encuentro que tuvo con familiares y reporteros del estado, quienes exigieron justicia.

“Fiscal, a nombre de la familia de Israel, a nombre de los que trabajamos en El Salmantino le pedimos por favor que se haga ¡justicia!, no solo por Israel, porque él no es el primer hombre inocente, no es la primera víctima inocente, que parte a manos de gente irresponsable”, solicitó Noreyma Castillo, pareja de Israel y reportera del mencionado medio.

Ante decenas de reporteros y a un costado del fiscal, la viuda de Israel externó que quieren confiar en que la Fiscalía General del Estado (FGE) arrestará a los asesinos y no haya impunidad.

“No hay palabras en este momento para describir lo destrozado que tengo el corazón, porque perdí al amor de mi vida, porque sus hijas se han quedado sin padre y porque mi familia está incompleta”, refirió viendo fijamente al funcionario.

Hugo y Marypaz, hermanos de Israel, dieron un voto de confianza y “el beneficio de la duda” al fiscal.

“Procurador quiero extenderle la mano, decirle gracias por su apoyo, pedirle por favor que nos ayude como lo merecemos la familia, los salmantinos y los guanajuatenses”, señaló Marypaz Vázquez.

Hugo Vázquez pidió a sus colegas que no hagan un “escarnio político” por el asesinato de su hermano y al fiscal lo tomó de la mano, la cual puso en su corazón, y externó: “¡ayúdeme!”.

Carlos Zamarripa y Hugo se dieron un abrazo. Y se rezó un padre nuestro.

El fiscal General prometió que el “cobarde” asesinato del periodista de El Salmantino no quedará impune porque hay un avance significativo en las investigaciones.

“Habremos de llevar a los responsables ante un juez para que sean juzgados”, afirmó.

La FGE ya analizó varios videos, han declarado testigos circunstanciales, tiene elementos forenses, ubicó que por lo menos dos miembros del crimen organizado dispararon y que se usaron dos vehículos, detalló.

“Tenemos varios eventos circunstanciales que son relevantes para ponerle nombre y apellido a las personas que lo cometieron. La investigación es para saber quién accionó las armas que dispararon en contra de Israel y si existe una motivación, por parte de un tercero para que lo hayan hecho, habremos de saberlo”, ventiló.

Carlos Zamarripa sostuvo el 9 de noviembre que Israel Vázquez acudió a la colonia Villa Salamanca 400 en donde habían sido abandonados restos humanos, “por estar cubriendo una nota periodística; estaba ahí por estar haciendo su trabajo”.

Los comunicadores entregaron un posicionamiento al fiscal. “¡Justicia para Israel!”, gritaron cuando Carlos Zamarripa se retiraba de la reunión.

Posteriormente, en un encuentro con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, solicitaron “una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en la que se dialogue sobre las condiciones de seguridad del estado y específicamente para la labor periodística y se tomen acuerdos con el gremio”.