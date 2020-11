Universidad de Nayarit se declara sin dinero para cubrir salarios

Tepic, Nay. La Universidad Autónoma de Nayarit oficializó la tarde de este miércoles, que ya no tiene dinero para cubrir las quincenas de los meses de noviembre y diciembre.

A través de un comunicado con la firma del rector, Jorge Ignacio Peña González, los trabajadores de la UAN confirmaron que este viernes, no recibirán el pago por su trabajo, "como desde 2014, el presupuesto asignado a nuestra institución a través del subsidio federal y estatal no es suficiente para cubrir el pago de nómina a los trabajadores universitarios en activo (...) por lo que me permito informarles que ya no se cuenta con recursos disponible para el pago correspondiente a las quincenas de noviembre y diciembre así como las prestaciones no cubiertas y las denominadas de fin de año".

El comunicado agrega que, "seguimos haciendo las gestiones ante las autoridades correspondientes para obtener recursos que nos permitan cumplir con los compromisos establecidos en los contratos colectivos, tanto del personal docente como manual y administrativo". La UAN tiene 4 mil trabajadores activos y 2 mil jubilados y cuenta con una matrícula de 30 mil alumnos.