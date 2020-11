Repliegan a 200 integrantes de la Ceteg en Guerrero

Chilpancingo, Gro. Policías estatales replegaron a unos 200 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) que desde el mediodía del martes tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado.

Los maestros demandan la renovación de contrato de al menos 30 docentes que fueron contratados desde en el año 2014, informó José Manuel Venancio Santiago, coordinador de Gestión Laboral de la Ceteg.

Dijo que dichos profesores atienden actualmente a casi mil niños de escuelas marginadas ubicadas en la zona de la Sierra, la Montaña Baja, y la zona norte; "ahí no hay telefonía celular, ni luz ni mucho menos tienen televisión", señaló.

Los inconformes denunciaron que Saira Álvarez, directora de Educación Especial de la Secretaría de Educación en Guerrero, ha asumido una actitud déspota y discriminatoria.

“Nos dijo en la última negociación el jueves pasado que ella no había ordenado a los compañeros que fueran a sus centros de trabajo porque las clases no son presenciales sino virtuales, y que por eso no se les puede contratar, que busquemos a quien nos contrató”, indicaron.

Pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que dé indicaciones al director de Personal, Donovan Leyva, y al director de Finanzas y Administración, Armando Soto Díaz, para que procedan al proceso de renovación de contratos.

“Los compañeros asisten a sus comunidades para atender a cerca de mil niños y no es justo lo que se les está haciendo", concluyó Venancio Santiago.