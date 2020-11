Maquiladoras y supermercados de Chihuahua violan alerta sanitaria

Chihuahua, Chih. Maquiladoras, supermercados y otros establecimientos de Chihuahua obligaron a sus empleados a laborar a puerta cerrada este fin de semana para evadir el decreto estatal de alerta sanitaria por Covid-19 que impone medidas adicionales al semáforo rojo y restringe los sábados y domingos todas las actividades que no correspondan a servicios de salud. En respuesta, policías e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) clausuraron al menos 85 empresas.

El estado de alerta sanitaria vigente en la entidad ordena cerrar centros comerciales, industrias y cuanta labor, incluso considerada esencial, no tenga relación con hospitales, además de suspender rutas de transporte público e impedir la movilidad de siete de la noche a seis de la mañana. No obstante, maquiladoras ofrecieron bonos a sus obreros a cambio de continuar sus tareas y las cadenas de supermercados obligaron a sus trabajadores laborar aunque no acudieran clientes.

Entre sábado y domingo, policías del municipio de Chihuahua desalojaron a decenas de empleados de tres tiendas de autoservicio que debieron presentarse a pesar de que los establecimientos no abrieron. Asimismo, fueron clausuradas tres sucursales de la tienda Elektra y una de Coppel, que tenían clientes y dependientes.

En redes sociales, ciudadanos y trabajadores de las cadenas Walmart, Soriana, Alsuper y Smart residentes en Ciudad Juárez y Chihuahua aseguraron que cumplieron sus turnos dentro de las franquicias con las puertas cerradas. Nos tienen encerrados sin derecho a salir a comer y cerraron el estacionamiento para que no entren los inspectores del gobierno , comunicó un empleado de Walmart.

Cubren las puertas y ventanas con plásticos y papel para que no se den cuenta de que estamos. Obligan a presentarnos a laborar sábado y domingo, y no hay transporte , declaró un trabajador de Smart.

Operarios de las maquiladoras Jabil, Sofi, SMTC y Borg Warner, en la capital chihuahuense, aseguraron que la producción no se detuvo y que en dos compañías había casos de coronavirus.

Nos dijeron que tenemos que trabajar para pagar días y ya salieron positivos 12 empleados. Hacen todo por debajo del agua , afirmó un obrero de Borg Warner, que produce piezas y componentes para la industria automovilística.

En SMTC, un empleado informó de cuatro casos de coronavirus y dos fallecidos, y la empresa sigue trabajando .

En el municipio de Camargo, policías desalojaron a 120 obreros de la maquiladora Contec que trabajaron a cambio de un bono, y pusieron sellos de clausura en las instalaciones.