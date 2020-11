Cárteles amenazan a gobernador de SLP

En un video que circula en redes sociales, un grupo de hombres que porta armas largas y afirma que pertenece al cártel de Los Alemanes y del Golfo amenazó al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, a quien le advierten que provocarán caos en la región.

"San Luis Potosí va a arder en el último año de tu sexenio", según una de las afirmaciones.

Por ello, recomienda al mandatario priísta que hable con sus funcionarios encargados de seguridad para negociar la paz en la entidad, “para cuando se les termine el hueso no tengan que estarse escondiendo”.

Jaime Pineda, secretario de Seguridad Publica, quien recibió amenazas en el video, dijo que "este tipo de amenazas de grupos criminales no nos quitan el sueño. Es lo que hacen para intimidar a las autoridades, nuestra respuesta es el trabajo. Quienes hemos decidido trabajar en seguridad pública estamos expuestos a este tipo de amenazas, estamos dedicados a trabajar en bien de la ciudadanía y lo importante es que hay resultados de seguridad en la zona huasteca y en todo el Estado”.

En el video una voz indica a jefes militares y de seguridad que dejen de enviar agentes de inteligencia y a seguirles los pasos pues, de lo contrario, asegura que desaparecerán a todos.

El sujeto que habla, cuya voz se escucha modificada, envía un mensaje a la población de la región de la Huasteca, para que no tema. Asegura que sólo han llegado a tomar el estado, pero que "el pleito" no es con los civiles y que sólo "limpiarán de lacras" los pueblos.

En la grabación, con una duración de 1.52 segundos, el desconocido se dirige al coronel Rolando Solano Rivera, del 40 Batallón de Infantería: “Si sigues mandando gente de inteligencia a la región del altiplano, te vamos a desaparecer a todos los que estás mandando de civiles a ubicar nuestras casas de seguridad. Ya los tenemos bien ubicados, no creas que se nos ha olvidado lo que nos hicieron en Charcas, este pasado 20 de octubre, sobre aviso no hay engaño coronel, acuérdese que no todos sus militares son fieles a la patria”.

Los hombres del video reconocen que trabajan para Evaristo Cruz Alias, presunto líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas, conocido como El Vaquero.

VIDEO: Cárteles amenazan a gobernador de SLP