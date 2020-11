Encuentran sin vida a joven desaparecida en Oaxaca

Juchitán, Oax. Alma Itzel Romero, una joven mixteca de 21 años que desapareció el pasado 3 de noviembre en el municipio de Itundujia Oaxaca, volvió por última vez este domingo a su casa solo para despedirse de los suyos, su cuerpo apareció sin vida este sábado por la tarde en el Río Grande del paraje “El pescadillo”, en las inmediaciones de los poblados de Zaragoza y Allende, cerca de su localidad, confirmaron sus familiares.

La vida de Alma Itzel terminó en un feminicidio como ha ocurrido para otras 87 mujeres que han sido asesinadas en los once meses de este 2020 en la entidad, según reportes hemerográficos de la organización feminista Ges Mujer.

Las autoridades de justicia confirmaron el deceso de la joven y de inmediato desactivaron la cédula de búsqueda que circuló intensamente en las redes sociales desde su desaparición con la esperanza de encontrarla con vida.

Sus familiares informaron que la joven salió de su casa el 3 de noviembre y según testigos la vieron acompañada de dos jóvenes que son hermanos a bordo de una motocicleta. Las autoridades señalaron que uno de ellos fue detenido el viernes por la tarde, y el otro se encuentra prófugo.

La escritora y poeta Ñuu Savi, Nadia López García a través de las redes sociales, exigió justicia por este feminicidio, al cual expresó que se sentía muy triste y dolida, pues la joven Itzel Romero García era prima de su amigo Carlos.

“Hace días compartí la imagen de la cédula de búsqueda de Alma Itzel y ayer la encontraron sin vida en un río, no puede ser que todos los días estemos desapareciendo, que todos los días se nos viola, se nos criminaliza, basta ya y justicia por todas nosotras, por todas las mujeres”.

En Oaxaca según colectivos feministas en octubre desaparecieron cerca de 30 mujeres, algunas de ellas ya aparecieron con vida, otras como Zayra Leticia quien el pasado 23 de octubre salió a cancelar un pedido de hamburguesas en la comunidad Santa María Xochixtlapilco, también en la mixteca oaxaqueña, sigue desaparecida

Familiares y amigos de la joven de 29 años y madre de dos menores han encabezado brigadas de localización y marchas tanto en la ciudad de Huajuapan de León como en la capital de Oaxaca; las autoridades establecieron el protocolo de búsqueda, pero no aparece.

Otra de las jóvenes que está desaparecida es Itzel González en Tuxtepec Oaxaca, sus familiares la buscan desde hace casi doscientos días e inclusive han acudido a Palacio Nacional solicitando ayuda de las autoridades federales para su localización.

Ella es estudiante de enfermería y salió de su casa el 17 de abril con destino a la casa de su tío y nunca volvió.

Lo mismo pasa con Ingrid Patricia Pérez Hernández de 16 años de edad, desapareció en Salina cruz Oaxaca el 23 de octubre y aunque su madre Alicia Hernández informó que a través de un video pudo verla, lo único que le interesa es que su hija “regrese “ con bien a su casa.

“Estoy con el corazón vacío, mi hija supuestamente me dice en un video que se fue de la casa por que no la dejaba tener una relación con una persona que es mayor que ella, pero no estoy tranquila, quiero verla y platicar con ella, las autoridades dicen que van a detener la búsqueda porque ella ya apareció, pero es menor de edad y lo que exijo es verla”, concluyó.

En Oaxaca, a pesar de que el año pasado se publicó la Ley Estatal de Desaparición de Personas, aún no se cuenta con un responsable de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, apenas hace un mes, se emitió una convocatoria de parte de las autoridades y legisladores.

El colectivo feminista “Consorcio Oaxaca", a través de un recuento que efectúa, da cuenta de acuerdo a un subregistro, encontraron que del total de mujeres desaparecidas en Oaxaca —818 casos del 1 de diciembre de 2016 a septiembre 2020— el 13 por ciento se reportaron como “localizadas” sin tener información sobre las condiciones físicas o psicoemocionales en que fueron encontradas y, en los casos en que es posible saberlo, nueve de ellas aparecieron sin vida y con signos de haber sido asesinadas con violencia extrema.