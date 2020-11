Se manifiestan contra despidos en Morelos y Veracruz

Seis trabajadores despedidos del ayuntamiento de Cuernavaca cumplen 24 horas de haber iniciado una huelga de hambre para denunciar su cese injustificado y exigir su reinstalación o su liquidación; mientras que profesores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), mantienen un plantón en el centro de Xalapa para rechazar sus despidos durante junio y octubre.

Los exempleados del gobierno municipal de la capital morelense han señalado que mantendrán su protesta, afuera del ayuntamiento, en representación de los 500 que fueron despedidos en octubre pasado, de manera arbitraria e ilegal, dijeron, para demandarle al presidente municipal Antonio Villalobos Adán, así como al cabildo, resuelvan sus reclamos de reinstalación o el pago respectivo.

Los inconformes aseguran que entre los extrabajadores hay lo mismo con plaza o base, sindicalizados, y que muchos llevaban entre 10 y 20 años trabajando para el gobierno municipal.

Exempleados del ITESCO mantienen cerrado el centro de Xalapa

En tanto, el centro de la ciudad de Xalapa, cumplió 24 horas bloqueado, con un plantón instalado por un grupo de trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), quienes desde la tarde del jueves cerraron las vialidades del primer cuadro de esa capital estatal, lo que hasta esta tarde ha provocado caos vial ante la interrupción de la circulación en las calles Enríquez, Rafael Lucio, Primo Verdad, Leandro Valle y Revolución.

El exsecretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Tecnológico, Gregorio Gómez Valle informó que en junio y octubre de este año fueron despedidos de manera injustificada una decena de trabajadores por el director general del plantel, Bulmaro Salazar Hernández.

“Recursos Humanos encontró dizque inconsistencias en la documentación, y me fincó dos actas administrativas; y el 3 de octubre me cortó mis clases en línea, como estamos en la pandemia doy clases en línea, me cortó mi correo institucional y el 15 de octubre me dejó de pagar” afirmó.

A media calle de Enríquez, los manifestantes mantienen colocada una casa de campaña color azul, unos cartones y cobijas para estar acostados, y colocaron lazos para colgar ahí las lonas con leyendas de “la base trabajadora merece respeto”, “Basta de favoritismos y discriminación por parte de la dirección general”.

Los inconformes piden una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para explicarle el “maltrato laboral, y abuso de autoridad” que han padecido en los últimos meses.