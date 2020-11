Cientos participan en “Mega mentada de madre” contra Alfaro

Guadalajara, Jal. Por redes sociales y de forma presencial frente a palacio de gobierno en el centro de Guadalajara, cientos de personas le mentaron la madre al gobernador Enrique Alfaro Ramírez al atender la convocatoria para reclamar lo que clasifican como una pésima administración estatal, un gobierno represor, un mal montado operativo para intentar disminuir los contagios de Covid-19 y para reiterar su exigencia de que salga del cargo.

En Palacio de Gobierno donde al menos 300 personas se reunieron para proferir uno de los insultos más hirientes en el imaginario mexicano, fue donde se hizo patente el repudio: “Una, dos tres… Chinga tu madre Alfaro”, gritaron a coro numerosas ocasiones, mientras a través de un altoparlante uno de los manifestantes señalaba: “El pueblo te repudia, te odia por tu política antipopular que no responde a los intereses de la gente, no te importa que la gente no tenga para llevar qué comer a su familia”.

“Revocación, revocación, revocación”, “asesino, asesino, asesino”, “traidor, traidor, traidor” fueron otros de los coros más abundantes durante la manifestación, que se prolongó por un par de horas y reunió a ciudadanos notoriamente enojados que reclamaron también la falta de resultados en la localización de personas desaparecidas.

“Esta es la voz del pueblo que te está reclamando, cada día seremos más”, advirtió otro de los manifestantes, quien adelantó que habrá una nueva convocatoria para el domingo próximo, a las 2:00 de la tarde, en la glorieta de la Minerva donde pedirán también su salida del cargo.

De hecho la mentada masiva fue la segunda manifestación anti alfarista de la semana luego que el pasado martes, también cientos de personas realizaron una marcha para pedir la salida del gobernante emanado del partido Movimiento Ciudadano.

La convocatoria fue amplia a pesar que el gobierno estatal anunció varios cierres de calles sobre Hidalgo, Maestranza, Pedro Moreno y Degollado justo en los alrededores de palacio de gobierno y de forma coincidente este mismo jueves.

Una oficial de la Secretaría de Transporte destacamentada para cuidar los cierres de calles, dijo a condición anónima que efectivamente los cierres de calles -que incluyó al estacionamiento bajo la plaza Liberación, el más grande del centro de la ciudad- fueron para tratar de disuadir la manifestación.

En Twitter, bajo el hashtag “MegamentadaAlfaro”, uno de los cientos de usuarios que se sumó, tras emitir la mentada, escribió: “Traidor, facho, corrupto, hipócrita, buscapleitos, porro, represor, turbio, neoliberal, mitómano, egocéntrico y un verdadero hijo de la chingada sin escrúpulos”.

Transmisiones en vivo a través de FaceBook o Twitter del acto tuvieron miles de personas pendientes de lo que ocurría y también se hicieron cientos de comentarios solidarizándose con el repudio hacia el gobernador.