Oaxaca: Lanzan campaña contra violencia a mujeres indígenas

Oaxaca. La Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia) presentó la campaña “Que te caiga el 20. Tejamos una historia sin violencia para las mujeres” misma que se ha traducido a siete lenguas y 17 variantes y que tiene como misión acabar con todo tipo de violencia haca niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La presentación corrió a cargo de la titular de la dependencia, Eufrosina Cruz Mendoza quien estuvo acompañada de otros funcionarios de la administración pública estatal, ante quienes señaló que esta campaña es de suma importancia, pues se trata de combatir la violencia, misma que dijo a través de los años ha sido normalizada en las comunidades indígenas y en la sociedad en general.

Explicó, que este proyecto se logró luego de un año de trabajo constante que tuvo como baje 4 vertientes, en las que se incluyó a quien ejerce la violencia, "sino incluyes a los hombres de las comunidades, nunca vas a hablar de prevención, sino pones en el centro del debate a las niñas y a los niños tampoco puedes hablar de prevención y mucho menos si no pones a las mujeres en el debate, tampoco podemos hablar de erradicación".

En este sentido, dijo que lo que se busca es construir una nueva conciencia, tanto en los grupos vulnerables, como en los violentadores, pues añadió "no es normal el que te estén viendo, no es normal el que te digan que no sirves, no es normal los golpes, no es normal que te digan que ni pa la tortilla sirves, eso se llama violencia y eso debe tener una consecuencia".

“Que te caiga el 20. Tejamos una historia sin violencia para las mujeres” tiene contemplado abarcar 30 municipios (27 indígenas y 3 afromexicanos) mismos que cuentan con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, añadió que es desafortunado que en estas localidades la violencia hacia las mujeres está normalizada por que hombres y mujeres han vivido así, sin embargo es lo que se busca cambiar y así erradicar este tipo de actos.

Añadió que este es un esfuerzo conjunto en el que se están uniendo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría de Salud, la Coordinación de Comunicación Social, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) y la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, entre otras áreas de gobierno, mismas que deben llevar el mensaje, pero también atender todas las situaciones que se presenten.