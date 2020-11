No se privatizarán playas de Acapulco, afirma Semarnat

Acapulco. Las playas de Acapulco no se privatizarán, subrayaron autoridades federales y municipales en encuentro efectuado la mañana del miércoles con prestadores de servicios y cooperativistas en playa Icacos.

El objetivo de operativos recientes, recalcaron funcionarios, es ordenar y mejorar la imagen de Acapulco.

La actividad fue convocada el colectivo Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de playa Icacos (Tuderpi), y participaron comerciantes de la franja de arena, ejidatarios de Icacos, así como la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, ecologistas, entre otros dirigentes de organizaciones.

Miembros del Tuderpi se deslindaron de bloqueos y protestas realizadas por el Frente de Prestadores de Servicios en Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, integrado por otros líderes de cooperativas de playa.

El portavoz del Tuderpi, Marco Antonio Suástegui Muñoz, expresó que “nos deslindamos de actos violentos de otros grupos. No somos iguales, esta es una organización social, laboral, ambiental, no somos vándalos.”

Enfatizó que “aquí demostramos que sociedad y gobierno pueden trabajar juntos”.

Explicó que este miércoles se efectuó la tercera brigada de limpieza en la playa, y la primera en el fondo marino, con una metodología que utilizan organizaciones internacionales.

El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Armando Sánchez Gómez, mencionó que “tenemos que trabajar en conjunto, en generar espacios dignos para visitantes y residentes, el turismo viene a descansar. Se le brinda desorden o playas dignas”.

Agregó que “nos vamos a sumar con las organizaciones. Cualquier prestador servicios, mientras autoridad señale que sea factible, se le permitirá laborar”.

Sánchez Gómez advirtió que “la playa es finita, tiene límites, no puede dar cabida a todos, si queremos orden tenemos que atender a los verdaderos prestadores de servicios, a aquellos que se preocupan por preservar el espacio”.

Explicó que debido a la pandemia del Covid-19 no se ha podido llevar a cabo el ordenamiento de playas.

Sin embargo, puntualizó que “es algo contundente, no se pueden privatizar las playas y no se hará, las playas son federales, no se pueden privatizar, quien lo haga estaría violentando la ley”, y pidió crear conciencia y hábito de limpieza, servicio y calidad.

La ecóloga marina Mariana Menchaca recalcó que “nuestra responsabilidad social no es limpiar, sino no ensuciar, con estas brigadas nos vamos a dar cuenta del daño que causamos”.

Por su parte, Jondalar Castillo Ledezma, director del Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco, insistió que la intención del gobierno municipal es ordenar las playas, embellecerlas.

Manifestó que “es totalmente falso que la presidenta municipal las quiera privatizar, solo mejorar la imagen de Acapulco, representan el principal atractivo del puerto, vamos a trabajar en forma conjunta”.

Recordó que “atravesamos una situación difícil. Debemos ser muy responsables, el tema económico también es complejo”.

Efrén Arellano, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, subrayó que la intención es que exista orden en la zona federal, pues Acapulco debe recuperar, no solo turismo nacional, sino también internacional, y turismo de calidad.