Interno toma por rehén a director del penal de Jaltocán, Hidalgo

Por causas no esclarecidas un ínterno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la Lima, en el municipio de Jaltocán, logró llegar hasta la oficina de Jorge Sánchez Cruz, director del penal y tras someterlo lo mantiene retenido al parecer con un arma cuya naturaleza se desconoce en demanda de que se le permita evadirse.

La retención de Jorge Sánchez Cruz se registró pasadas las 17 horas de este miércoles y seguía al cierre de ests nota.

Elementos de seguridad pública estatal, así como de la Guardia Nacional y de la policía investigadora se encuentran en las inmediaciones del penal.

Mauricio Delmar Saavedra secretario de seguridad Pública de Hidalgo aclaró que no se trata de un motín sino de la retención del director del cereso.

"No hay fuga, no hay riña y no hay motín, es una persona privada de la libertad que tiene tomado al director del penal”, reveló el funcionario.

" Está pidiendo que le abran las puertas”, agregó Delmar Saavedra.

Adelantó que la exigencia del reo de que se le permita evadirse no se le va a otorgar.

“No va a suceder, lo estamos enfrentando puntualmente”.

Dijo que la situación “esta bajo control, no hay riesgo de fuga, la ciudadanía puede estar tranquila”.

El mando policíaco no reveló la identidad del reo no el delito por el que se encuentra preso en el Cereso de Jaltocán, municipio ubicado en la región de la Huasteca Hidalguense