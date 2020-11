Investigan por peculado a 12 ex funcionarios de Tampico

Tampico, Tamps. Al menos 12 colaboradores del Ayuntamiento de Tampico de la administración 2016-2018, están siendo investigados por el delito de peculado, entre ellos la ex alcaldesa María Magdalena Peraza Guerra, señalada por la ex regidora América Sandoval Morales, de corromper las finanzas municipales y desviar al menos 80 millones de pesos.

Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Tamaulipas, en abril pasado la perredista Sandoval Morales, presentó la denuncia contra la maestra Peraza Guerra, una priísta de la entidad ligada al Senador Ricardo Monreal Ávila; el proceso de investigación fue detenido debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, el fiscal anticorrupción, instruyó a la ex regidora América Sandoval, a ratificar la denuncia ante el Ministerio Publico, en Tampico.

“Yo quiero que caiga todo el peso de la ley contra la ex alcaldesa priísta. En mi gestión como regidora siempre la señalé, siempre recrimine la nomina inflada y llena de mucha gente que no se presentaba a trabajar; hubo un desvío de por lo menos 80 millones de pesos, y tiene tres denuncias más en proceso”, sentenció Sandoval Morales.

La perredista, ex integrante del Cabildo de Tampico, refiere que según los primeros indicios, durante la administración 2016-2018 que presidió Peraza Guerra, quincena tras quincena se le depositó dinero del erario, vía nomina, a una persona identificada como Edgardo o Edgar, con cargo de cajero en la estructura gubernamental.

Su función era, agregó la denunciante, recibir un gran deposito quincenal para luego repartir el dinero a por lo menos una decena de trabajadores involucrados y quienes se presume, aportaban el 20 por ciento de sus beneficios directamente a la oficina de presidencia.

Sin precisar cuales son o serán las pruebas que presentará, América Sandoval Morales, insistió que fueron alrededor de 80 millones de pesos, los desviados.

De acuerdo con algunos ex secretarios de la oficina de Finanzas Municipales, la operación de depositar “la nomina mayor” a un trabajador para luego repartir ese dinero entre varios trabajadores eventuales es una practica añeja, y que no causará ninguna repercusión legal a la ex alcaldesa.

Durante la administración de Peraza Guerra, en 2017, la ciudadanía otorgó víveres y ayuda humanitaria para los damnificados del sismo en la Ciudad de México, pero una gran cantidad se quedó en las bodegas del municipio y nunca fueron repartidos; eso motivó a Sandoval Morales, interponer otra demanda, la segunda de cuatro, por peculado y desvío de recursos públicos.

En la presente administración municipal de Tampico (2018-2021), que preside el panista Jesús Nader Nasrralah, la ex regidora Sandoval Morales, fue dada de baja y separada de la subdirección de la Dirección de Protección Animal.