Guardia Nacional impide protesta de frijoleros en Zacatecas

Zacatecas, Zac. Integrantes de la Guardia Nacional -División Caminos-, impidieron este miércoles que decenas de campesinos, productores de frijol, realizaran un par de bloqueos carreteros sobre los tramos Zacatecas–Durango, carretera federal 45, y Zacatecas–Torreón, carretera federal 49, como parte de una protesta programada, para exigir al gobierno federal incremente el precio de garantía para esta leguminosa, de 14.50 pesos el kilo, al menos a 18 pesos.

Los campesinos de Zacatecas ostentan el primer lugar nacional como productores de frijol, seguidos de los agricultores de Durango y Chihuahua, en ese orden. Pero este año el prolongado estiaje les ha pegado muy duro, lo que ocasionará un severo desplome en la cosecha del ciclo de temporal primavera-verano.

Aunado al bajo precio de garantía de este leguminosa: 14.50 pesos el kilogramo, como lo fijó para la cosecha de finales de 2017, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primer visita de trabajo a Zacatecas, como mandatario, en enero de 2018. En contraparte, durante los últimos tres años, se ha acumulado un costo en la producción de frijol, del 30 por ciento, según los propios productores.

Apoyados por los diputados locales Jesús Padilla Estrada y Armando Perales, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el congreso del estado, respectivamente, este miércoles dos grupos de productores de frijol, se concentraron a la altura de las ciudades zacatecanas de Sombrerete y Juan Aldama, para realizar los dos bloqueos carreteros en esos puntos geográficos, cruzando sus camionetas, tractores e incluso sembradoras, como acto de protesta y presión, contra el gobierno federal.

Los campesinos fijaron a las nueve de la mañana el inicio del bloqueo simultáneo a esas vías carreteras, sin embargo, no tenían ni 12 minutos de comenzar su protesta, cuando arribaron al sitio los integrantes de la Guardia Nacional, para amedrentar a los agricultores y advertirles que estaban “incurriendo en un delito federal”, obligándolos a retirar de inmediato sus unidades.

A cambio de no bloquear las carreteras federales 45 y 49, los campesinos a través de uno de sus dirigentes, Ramiro Hinojoza –originario de Sombrerete-, acordó vía telefónica, que mañana jueves, funcionarios de la Segalmex atenderían a una comisión de los productores de frijol, en la capital de Zacatecas.

Debido al severo estiaje y la caída en los rendimientos, además del bajo precio del frijol, la situación económica para más de más de 80 mil campesinos y sus familias en Zacatecas, se ha tornado crítica.

En entrevista con La Jornada, el dirigente Ramiro Hinojoza señaló este miércoles, que el escenario para los productores de frijol en todo el país, dijo, es “casi catastrófico”, ya que en Zacatecas la pérdida es en promedio del 50 por ciento en los rendimientos, mientras que en Durango la caída alcanza el 70 por ciento, “y en Chihuahua, la pérdida es total”.

De hecho, desde la semana pasada, varios dirigentes frijoleros se habían movilizado hasta el Congreso del Estado de Zacatecas, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a través de la Segalmex, incremente el precio del kilo de frijol, de 14.50 pesos a 18 pesos el kilogramo.

Su inconformidad, el 22 de octubre pasado, era porque a principios del mes de septiembre pasado, solicitaron por escrito a la Segalmex una postura sobre la problemática en el campo de Zacatecas “y en más de un mes, no hemos tenido ninguna respuesta”.

En esa ocasión, protestaron frente al congreso zacatecano, además del propio Ramiro Hinojoza, líder de la organización Frijoleros Unidos de Zacatecas, otros dirigentes del noroeste del estado, como José Castro, comisariado del Ejido Zaragoza; Julio Ávila, comisariado del Ejido Migue Auza y Miguel Rosales, comisariado del Ejido Emilio Carranza, entre otros, lamentaron que no se dé respuesta a su petición.

“Si no nos atienden, no nos dejan otro camino, con todo y la pandemia, con todo y que no podamos hacer manifestaciones y concentraciones, vamos a tener que venir, a lo mejor hasta a tomar las oficinas nacionales de Segalmex (ubicadas en Zacatecas), a tomar carreteras, a tomar casetas, y hacer patente esta inconformidad, hasta que nos escuchen”.

Ramiro Hinojoza señaló que es preocupante que, a diferencia de sexenios anteriores, actualmente “los funcionarios no han sido capaces en un mes, de respondernos un oficio ¿Entonces de qué se trata? ¿Dónde está el apoyo del gobierno, que tanto presumen?”.

En la cosecha actual de frijol, aseguró el dirigente, los campesinos de Chihuahua “no producirán este año prácticamente nada. A los compañeros de Durango, la cosecha se les caerá alrededor de un 70 por ciento, es decir, en lugar de 80 mil toneladas, apenas levantarán unas 20 o 25 mil; y aquí en Zacatecas traemos una pérdida de un 50 por ciento, aproximadamente. En vez de cosechar 300 mil toneladas, apenas llegaremos a 150 mil toneladas”.

Por este escenario crítico, fue que se organizaron para manifestarse pacíficamente este miércoles bloqueando las carreteras federales 45 y 49, que cruzan por Zacatecas. Pero la Guardia Nacional, se los impidió.