Sinaloa: Comuneros piden viviendas ante construcción de una presa

Mazatlán, Sin. Comuneros de Santa María, en el municipio de El Rosario, que será inundada por la construcción de la presa, demandaron que les construyan nuevo centro de población, con todos los servicios públicos, además de que se revise el estudio de impacto ambiental y su resolutivo para poder retirar su demanda del juicio de amparo 537/2019 concedida por el juzgado décimo de distrito que ordenó la suspensión de la edificación del embalse.

José Juan Rendón, comunero de Santa María, dijo que los habitantes no se oponen al proyecto de la presa, iniciada con la firma del convenio 2013, pero no están de acuerdo en que se violen sus derechos constitucionales, pues hasta el momento no tienen formas de protección a campesinos, cuyas familias dependen del campo, por lo que exigen que se cree un programa para garantizarles una vida digna y decorosa, en tanto se concluye la indemnización de sus tierras.

Los comuneros reclaman que el gobierno del estado solo ha pagado la cantidad de 41 millones 800 mil pesos, de un total de 80 millones que autorizó el congreso estatal y que sería destinado para el programa de vivienda.

Dijo que la comunidad demanda el pago de sus tierras y de los bienes distintos de éstas, como bienes maderables, ubicadas dentro de la superficie de uso común, de dos mil 300 hectáreas, las cuales serán para la construcción del embalse de la presa, de las 16 mil que se inundarán porque se encuentra vegetación de tipo secundario de selva baja caducifolia, selva espinosa y selva presa, de, según levantamiento de datos oficial.

Los comuneros confían obtener resolutivo de la manifestación del impacto ambiental, en cuanto a los bienes maderables, que se realice por un peritaje certificado, empleando la metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), publicada en el año 2017, que establece que los avalúos son soportados por peritos forestales, y que la comunidad sea testigo del levantamiento de los muestreos de vegetación de los sitios.

Recientemente los comuneros presentaron propuesta de solución, para retirar la demanda ante el juzgado, al Subsecretario de gobierno del Estado, Joel Boucieguez, para que inicien la construcción del nuevo centro población en el que sean incluidas, una iglesia, escuelas, clínica, áreas recreativas, deportivas, una casa del maestro, un museo comunitario, y para lo cual solicitan que intervenga la escuela de arquitectura de la Universidad de Sinaloa, a fin de que realice el proyecto de casas de acuerdo al entorno.

Además, que el templo de la “purísima Concepción” sea trasladado y reproducido por el INAH pues es catalogado como un monumento histórico, además de que sean rescatados los vestigios arqueológicos o Petro grabados en un área para instalación de un museo para conservar los indicios de la cultura tepehuana del sur.

Solicitan que la explotación de la pesca y el turismo sea exclusiva de los afectados, pues formarían una cooperativa pesquera, para aprovechar el potencial de la presa, con producción de diferentes especies y que el gobierno del estado, los apoye con permisos legales.

En un documento los integrantes del comisariado de bienes de la comunidad de Santa María y Anexas, ubicado en el Rosario, solicitan que en cualquier firma de documentos, estén representaciones del Senador Rubén Rocha moya y legisladores de Morena, así como comuneros, además de representantes del gobierno federal, de la Procuraduría Agraria, la Comisión de Derechos de la cámara de legisladores, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Instituto Indigenista.