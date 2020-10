Prevén aplicar botón de emergencia en Jalisco ante Covid-19

Puerto Vallarta, Jal. Ante los rebrotes y el acelerado aumento de casos de Covid-19 ocurrido en los últimos días, sobre todo el lunes y martes pasado, el gobernador Enrique Alfaro advirtió que es inminente la aplicación del botón de emergencia a partir del 30 de octubre a las 20:00 horas, por lo que dejará de operar el transporte público.

Subrayó que el nuevo rediseño del botón de emergencia no significa un paro total de actividades, pues se aplicaría por las noches y los fines de semana. Este miércoles tomará la decisión, junto con la mesa de salud y de reactivación económica, agregó.

Afirmó que no se trata de un toque de queda y que las actividades industriales con procesos de producción continuo podrían operar de noche y también los fines de semana, siempre y cuando tengan transporte de personal propio; en tanto, los negocios de alimento podrán operar con servicio a domicilio.

Abundó que tiendas de abarrotes gasolineras y farmacias seguirán laborando de manera permanente.

El gobernador jalisciense explicó que si el viernes se aplica el botón de emergencia, "no vamos a parar la economía, no vamos a detener nuestra economía; no tenemos por qué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia de que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta; simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y dos fines de semana quedándonos en casa".

Reconoció que dicha acción no es una solución infalible o mágica."No, no es. Nadie ha encontrado una receta a pruebas de errores para enfrentar el virus. Pero la evidencia de otros lugares del mundo demuestra que estas medidas nos ayudaran a cortar las cadenas de contagios".

Tras difundir un video la tarde del domingo, Alfaro detalló que durante la semana pasada se llegó a 396.7 casos activos por un millón de habitantes, siendo el límite es 400, en tanto que en el nivel de hospitalización llegó al 24.4 por ciento, siendo el límite 50.

Resaltó que durante la semana pasada, de cada 10 casos activos tres fueron a parar al hospital cuando hace un mes solo necesitaban hospitalización 1.8. Ello, refirió, ha ocasionado una fuerte presión en la infraestructura hospitalaria en municipios como Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán "ya alcanzó niveles por encima del promedio estatal".

Finalmente, Alfaro, quien en varias ocasiones ha amenazado con aplicar el botón, añadió que Jalisco tiene la tercera tasa de contagios acumulados y la sexta tasa de mortalidad mas baja en todo el país.