Policías de Morelia golpean a familia; víctima interpone queja en DH

Morelia, Mich. En la capital michoacana la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió una queja en contra de varios policías municipales de Morelia que golpearon brutalmente a padre e hijo, luego de un incidente vial y reclamo a uno de los uniformados.

La señora Saraí Álvarez escribió en las redes sociales que el pasado fin de semana, tras el accidente ocurrido en la zona céntrica de Morelia, fue víctima de acoso por parte de un policía, y luego que su esposo le reclamó al uniformado, pidió refuerzos que comenzaron a golpearlo. Su hijo, menor de edad, quiso detener la agresión y también recibió varios golpes.

“En el momento intervine para tratar de que los dejaran de golpear, llegaron más policías y me golpearon, por lo que algunas mujeres uniformadas me alejaronMorel del lugar y me colocaron contra una pared”.

Momentos después, los uniformados los dejaron de golpear y los amenazaron con que no dijeran nada, y sobre todo de que no tomaran video, o les iría peor. Hicieron la misma advertencia a los jóvenes, amigos de su hijo, quienes les ayudaban con la mudanza.

“Según testigos, llegaron varias patrullas, primero bajaban unos y golpeaban a mi esposo y luego lo remplazaba otro seguramente para que no los reconociéramos, es por eso que pido la destitución de sus cargos de todos los policías que estuvieron involucrados, tanto hombres como mujeres, porque ellas también fueron cómplices de un delito y que se les encarcele a todos los que golpearon con saña a mi esposo y a mi hijo”, dijo la señora Saraí.

La CEDH ha recibido de 2019 a la fecha, 121 quejas en contra de elementos de la policía municipal de Morelia. Solo en lo que va del año suman 49 por abusos, lesiones, detenciones ilegales, maltrato, entre otras.