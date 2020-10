Marchan en Guerrero para pedir justicia por feminicidio de niña Ayelin

Chilpancingo, Gro. Esta tarde, decenas de mujeres de diversos colectivos de la capital, alumnos de la Normal de Ayotzinapa, y familiares de la niña Ayelin Iczae Gutiérrez Marelo, que apareció asesinada en una barranca de la ciudad de Tixtla, marcharon en Chilpancingo, para demandar al gobierno justicia.

Los manifestantes marcharon por las principales calles, primero llegaron a las oficinas del Ministerio Público, en donde le prendieron fuego a unas mantas y realizaron pintas, y corearon consignas condenando el crimen de la niña de 13 años, originaria de Tixtla.

En el trayecto se sumaron alumnos de la Normal de Ayotzinapa, y posteriormente la marcha se dirigió al Congreso del Estado, en donde también realizaron pintas, para concluir en las instalaciones de la Fiscalía del Estado.

Cabe mencionar que el lunes pasado fue hallada mutilada en la barranca Chichipico, municipio de Tixtla, la niña Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, de 13 años de edad, que estaba desaparecida desde el pasado 15 de octubre.

El sábado por la mañana, familiares, amigos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, bloquearon la carretera federal Chilpancingo a Chilapa, y también marcharon por las principales calles de la ciudad, en apoyo a la mamá de la niña, Flora Marcel.

En ese sentido integrantes de la Cooperativa Las Revueltas, aseguraron que de marzo a octubre, al menos 60 mujeres han desaparecido en Guerrero. Del total de desaparecidas, seis son menores de edad.

En tanto, en lo que va del mes de octubre han desaparecido cuatro mujeres en la entidad, entre ellas Ayelin Iczae Gutiérrez, la niña de 13 años de edad.

Por parte Yolitzin Jaimes Rendón, de la Cooperativa Las Revueltas, dijo en entrevista que por éstas 60 mujeres la Fiscalía General del Estado, emitió fichas y alertas para su localización.

Sin embargo, no descartó que la cifra de desaparecidas en Guerrero sea mayor, sobre todo porque no hay transparencia en los datos de denuncias por parte de la Fiscalía “en esa institución, hay opacidad y hermetismo en todos los casos; existe una simulación en los programas y acciones que promueve el gobierno estatal y municipios “como el Código Violeta que tanto lo anunciaron y no ha funcionado, y la desaparición y feminicidio de Ayelin (la niña de Tixtla) es un ejemplo de la falta de búsqueda por parte del Estado”.

Mencionó los 6 casos de desaparición más recientes de mujeres: Sararí Herrera de 17 años, quien desapareció el 16 de marzo en Acapulco; Dulce Isabel Bello de 16 años, vista por última vez el 10 de marzo en Chilpancingo; Lorena Elvira Rodríguez de 15 años, reportada el 28 de septiembre en Cuajinicuilapa; Roxana Salazar Flores de Chilpancingo, desde el 23 de septiembre; de Mitzy Pamela González de Acapulco desde el 16 de octubre, y de Esbeidy Yaretsi Luna de Zihuatanejo desde el 20 de abril. Las tres tienen 14 años.

Tan sólo en lo que va de octubre desaparecieron María Guadalupe Serapio Librado de 22 años de edad, vista por última vez el domingo 11 de octubre en Chilpancingo; Miyoshi Pedraza Balanzar, reportada desde el 9 de octubre en Chilapa; y Norma Patricia Alarcón Delgado, desaparecida apenas el martes 20 de octubre en Acapulco.