Guardia Nacional detiene a 70 guatemaltecos en Zacatecas

Zacatecas, Zac. Integrantes de la Guardia Nacional detuvieron este miércoles un autobús en el que viajaban 70 personas de origen guatemalteco, que eran transportadas en un autobús, de forma ilegal.

De acuerdo con la información dada a conocer la tarde de este miércoles por la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de un escueto comunicado, los dos choferes del autobús (mexicanos), fueron detenidos cuando transitaban con la unidad motriz, sobre el entronque carretero de las comunidades La Chicharrona-Cuencamé, en los límites de Zacatecas y Durango.

La FGR informó que las 70 personas extranjeras de origen guatemalteco, que viajaban en el autobús, “no acreditaron su legal estancia en el país” y partieron de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con destino a Tijuana, Baja California.

Asimismo informó la FGR, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), “obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas (los choferes), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tráfico de indocumentados”.

Lo anterior, “derivado de la puesta a disposición de los ahora imputados por parte de elementos de la Guardia Nacional, dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, quienes trabajaron en coordinación con agentes Federales de Migración.

Además, se informó que la detención del autobús y la revisión de las personas que viajaban en el mismo, se produjo a partir de un hecho específico, ya que los militares “le marcaron el alto porque el chofer no portaba el cinturón de seguridad”.

“Por estos hechos, Rogelio M. y Jorge G. y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, quien después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, obtuvo la vinculación referida, con medida cautelar de prisión preventiva (y) se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria”.

Este diario se comunicó la misma tarde de este miércoles con Ignacio Fraire, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), en el estado de Zacatecas, quien inicialmente desmintió el comunicado de la FGR, pues afirmó: “lo que tenemos hasta este momento es que no es verídica la información sobre el rescate de 70 personas de nacionalidad guatemalteca, en la ciudad de Cuencamé, Durango”.

Pero una hora después, vía telefónica, el mismo funcionario del INM confirmó la información a este diario, pero con importantes diferencias, respecto a lo que informó la FGR.

El “aseguramiento” de los 70 guatemaltecos, no ocurrió este miércoles, sino once días atrás, el 10 de octubre pasado. Y no tuvo lugar en Cuencamé, Durango, sino en la comunidad de Rancho Grande, municipio de Fresnillo, Zacatecas, distantes ambas poblaciones, entre sí, 218 kilómetros.

Asimismo, Ignacio Fraire dio a conocer que las 70 personas indocumentadas, de hecho, ya fueron repatriadas y se encuentran “sanas y salvas” en Guatemala. El grupo estaba conformado por 50 varones y 10 mujeres adultos, así como una decena de menores de edad.