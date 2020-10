Arrollan a dos manifestantes en la caseta de Zinapécuaro

Morelia, Mich. Dos personas procedentes del estado de Guerrero fueron arrolladas por un auto, una de ellas falleció y otra resultó gravemente lesionada. Junto con otras 70 mujeres y hombres habían tomado la caseta de Zinapécuaro, de la autopista México-Guadalajara, para pedir dinero a los conductores a cambio del pase libre.

Fuentes policiales señalaron que los manifestantes eran de alguna zona indígena del estado de Guerrero, y aproximadamente como a las 22:00 horas de este domingo, tomaron la caseta y comenzaron a “botear” para pedir cooperación voluntaria a los conductores a cambio del libre paso. Sin embargo, un automovilista que se negó a dar cooperación pasó a alta velocidad y arrolló a dos manifestantes.

No obstante que había elementos de seguridad federal y del estado no quisieron intervenir ante la toma de la caseta. Las autoridades no han aclarado más detalles, ni si los manifestantes eran de alguna organización campesina, indígena o estudiantil.