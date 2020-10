Residuos fecales en agua potable que reciben 148 colonias de Guadalajara

Alicia Torres Rodríguez, responsable del cuerpo académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, también del CUCSH, afirmó que es evidente que los organismos operadores del agua en Jalisco, en particular el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) que surte al área metropolitana, no tiene la capacidad para dar el tratamiento necesario y garantizar la potabilidad del líquido.

La mala calidad del agua que se recibe en Guadalajara tiene al menos tres meses de haberse evidenciado, por lo turbio del líquido y luego que vecinos de varias colonias realizaron estudios con laboratorios particulares en los que se descubrió la presencia de heces fecales.

Gómez Reyna dijo que según la norma el agua no debe ser turbia, debe carecer de olor y no transportar bacterias, pero es notorio que mucha del agua que se usa en la ciudad no es potable ni de calidad y constituye un riesgo para la salud, por lo que difiero de las opiniones de algunos funcionarios del estado que indican que no hay problema para consumirla, cuando esto no es así .

Sugieren expertos un estudio más profundo

Alertó que la importancia de un estudio a profundidad radica en que también hay nuevos contaminantes como hormonas, nanomateriales y antibióticos en un agua que la población utiliza para lavar sus trastes, sus frutas y verduras, para bañarse y lavarse los dientes.

Criticó que se inyecte cloro en las tuberías como medida de combate a lo contaminado de las aguas, pues el proceso de desinfección con dicho elemento debe durar un tiempo dentro de los tanques antes de enviarlo por las tuberías, sin contar que un alto nivel de cloro además puede ser tóxico.

La tarde del jueves, asociaciones ambientalistas se manifestaron para exigir al gobernador Enrique Alfaro que garantice que haya agua potable no sólo la que se suministra a las casas, sino la que es regresada sin tratamiento a lagos y ríos.