Ediles de los Laredos buscan reapertura de puentes internacionales

Nuevo Laredo, Tamps. El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar participó en la Vigésima Reunión del Grupo ‘Región Laredos’ para compartir temas de relevancia que competen a Nuevo Laredo y Laredo, Texas, entre ellos la apertura de los puentes internacionales para cruces no esenciales, la próxima temporada de paisanos y la afectación económica que ha sufrido la región por la pandemia.

Por medio de la aplicación Zoom se llevó a cabo esta reunión del grupo conformado por la Iniciativa Privada, sectores productivos, educación, gobierno, entre otros, para analizar dichos temas.

El alcalde informó que sostuvo comunicación con el Mayor de Laredo, Texas, Pete Saenz para conocer los resultados de su visita con el canciller Marcelo Ebrard en la que se buscó la apertura de los puentes internacionales para cruces no esenciales.

“Sin duda alguna estoy consciente de la codependencia económica, comercial, industrial entre Laredo y Laredo, Texas, nosotros estaremos al pendiente de la publicación y en caso de la apertura poder implementar los protocolos de salud que habremos de activar en Nuevo Laredo como Laredo Texas”, dijo Rivas Cuéllar.

En la reunión surgieron dudas de los participantes acerca de la próxima temporada de paisanos y el alcalde señaló que inicia los primeros días de noviembre y culmina en enero del 2021.

“Estamos analizando y se está viendo si se establecerán incentivos o apoyos de reforzamiento de la seguridad de parte del gobierno federal. Es posible que recibamos una mayor cantidad de paisanos o puede ser que no, nosotros debemos estar preparados”, agregó.

Esta reunión fue moderada por el Director General del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior (ICCE) Jorge Viñals Ortíz de la Peña.

El grupo ‘Región Laredos’ está conformado principalmente por organismos productivos de la región como Coparmex, CANACO, CODEIN, INDEX, Consulado General de México en Laredo, Texas, y el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

Así como la Association of Logistics and Forwarding Agents of Laredo, Asociación de Agentes Aduanales de NLD, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Laredo Motor Carriers Association, IBC Bank, Central de Servicios de Carga Nuevo Laredo, Laredo Chamber of Commerce, Laredo Economic Development Corporation y Laredo Licensed U.S. Customs Brokers Association así como Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y TAMIU.