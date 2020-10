Edil de San Pedro Garza García se aisla; sus hijas padecen Covid-19

Monterrey, NL. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente municipal de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, informó que permanecerá en aislamiento debido a que dos de sus hijas tienen Covid-19.

Por medio de la red social , el alcalde del municipio más rico de América Latina señaló que toda su familia se mantendrá en aislamiento. Treviño de Hoyos tiene tres hijas y un hijo.

"Nos informan que dos de mis hijas dieron positivo a Covid-19, por lo que decidí iniciar estricto aislamiento para extremar precauciones", dijo.

Además, el edil aseguró que no presenta síntomas hasta el momento, aunque no informó si se realizó o no la prueba para descartar el contagio.