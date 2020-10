Acusa FECC de Morelos a ex funcionario por ejercicio ilícito

Cuernavaca, Mor. La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC) acusó de ejercicio ilícito del servicio público a Jaime “N”, ex secretario de Turismo de la administración que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez, porque “presuntamente aprobó de forma irregular un pago de más de 12 millones de pesos” para un concierto realizado en la pasada administración estatal, cuando ese mismo espectáculo, costaba en ese tiempo en otras entidades alrededor de dos millones 400 mil pesos.

La fiscalía anticorrupción, que encabeza Juan Salazar Núñez, anunció lo anterior mediante un comunicado de prensa el miércoles pasado, a más de un año de que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco presentara 12 denuncias más, en abril del 2019, aparte de las 46 que ya llevaban hasta ese entonces presentadas, contra secretarios de la pasada administración, e incluso el ex gobernador Ramírez y sus familiares, por posibles actos de corrupción y peculado.

A dos años del inicio de la administración de Blanco Bravo, han sido presentadas en total 65 denuncias ante esa instancia, sin que se registren avances significativos.

“Con más de 20 datos de prueba, este día, la Fiscalía Anticorrupción imputó por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público a Jaime 'N' ex secretario de Turismo de Morelos, debido a que presuntamente aprobó de forma irregular un pago de más de 12 millones de pesos para el concierto Tour Amigos de los cantantes Emmanuel y Mijares realizado en Arena Teques el 17 de Mayo de 2014, en agravio del Gobierno del Estado de Morelos”, informo la FECC.

El ex funcionario y cercano al ex gobernador Graco Ramírez según la FECC “aprobó el pago millonario a tres empresas de las denominadas ‘fachada’ por la organización, contratación y presentación de los artistas; sin embargo, el costo fue presuntamente sobrevalorado, ya que en otros estados, el mismo espectáculo tuvo un precio cuatro veces menor.

“Entre los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, relacionados con la causa penal JC/1207/2019, se estableció que la contratación de las empresas para el espectáculo, se realizó sin licitación y se pagó mucho más que en el Estado de Puebla, donde los cantantes cobraron dos millones 400 mil pesos”, puntualizó la Fiscalía Anticorrupción.

Los representantes de los cantantes, de acuerdo con la FECC, declararon que “el costo por concierto incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es de máximo seis millones de pesos”.

Pero “que en el caso de Morelos donde sólo fue contratado el espectáculo, la empresa intermediaria únicamente pagó un millón 740 mil pesos incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”, indicaron.

Como medidas cautelares, a petición del ministerio público de la FECC, se decretó “el impedimento para salir del país (a Jaime N) y la prohibición de acercarse a la Secretaría de Turismo, en tanto la jueza otorgó 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso”.

A principios de agosto pasado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco se quejó del fiscal anticorrupción, porque aseguró que a dos años de su administración las 60 denuncias por presuntas corruptelas presentadas ante esa instancia (FECC) no habían avanzado, e incluso anunció que acudiría a las instancias federales para pedir su ayuda, ya que aquí las mencionadas denuncias no avanzarían porque tanto Salazar como el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, fueron nombrados por el pasado ex gobernador Graco Ramírez, y "no iban a investigar" a la administración de quien los había puesto y en dichos cargos.