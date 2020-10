Exigen en Oaxaca la aparición con vida de Itzel González

Juchitán, Oax. No hay consuelo que calme la desesperación que viven los familiares de Itzel González, una joven estudiante de enfermería, de 20 años de edad, que cumplió 180 días desaparecida, pues fue vista por última vez el 14 de abril de este año en Tuxtepec, Oaxaca, y desde esa fecha, su rostro aparece en lonas y pancartas exigiendo su aparición con vida.

Su madre Caridad González cree que la joven fue raptada por una red de tratantes de personas y está con vida, pero no saben dónde hallarla, por eso la exigencia es que las autoridades la busquen por todos lados y den con su paradero.

“Itzel se fue sin dejar rastro alguno la tarde del 14 de abril, nos dijo que iría a la casa de un tío y ya no volvió, desde entonces la estamos buscando, nuestros días han sido muy difíciles, oscuros y tristes; es desesperante no saber ¿dónde está mi hija?, qué alguien me ayude, eso es lo que pido”.

La madre de Itzel recordó que lo único que quería su hija era “ser enfermera”, pero le truncaron el sueño", ahora su esperanza es que la “encuentre su vida”, y no descansará hasta hallarla.

La denuncia se encuentra en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FEGO), sin embargo, sus familiares han hecho una búsqueda por su cuenta, han recorrido diversas zonas de la ciudad de Tuxtepec con la esperanza de hallarla con vida e inclusive acudieron a la Ciudad de México a solicitar ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero han pasado seis meses y no hay rastro de esta joven.

En mayo, las instancias judiciales detuvieron a una persona que fue vinculada a proceso, por lo que se encuentra en prisión preventiva, a quién presuntamente responsabilizan de la desaparición de Itzel y de otras jóvenes, pero según los familiares este hombre se niega a dar información al respecto, asegurando que “no declarará y no dirá nada”.

Hace tres meses, las autoridades de justicia hallaron restos humanos en una fosa en las inmediaciones de Tuxtepec Oaxaca, que presuntamente pudieran ser de la joven, pero la familia de la joven denunció la dilación de los resultados, asegurando que se presentarán a finales de septiembre y han transcurrido 15 días y no hay informes.

“Esto es el colmo”, dice Nayeli González, hermana de Itzel, quién asegura que la Fiscalía de Oaxaca les tiene esperando la entrega de los resultados de la investigación, la cual, asegura, “ha sido lentísima”.

La joven explicó que “la vida les cambió” a partir de que Itzel no aparece, porque han sido días de mucha angustia y desesperación, pero no pierden la fe y esperanza de encontrarla con vida.

“Llevamos seis meses buscando a mi hermana, se supone que hay una persona procesada en prisión preventiva, pero qué ha pasado, no ha querido hablar ni decir nada, las autoridades nos dicen que hay que respetar sus derechos humanos y no lo obligan, eso es el colmo, porque mientras él está en prisión, nosotros buscamos a mi hermana. Itzel se fue y no sabemos nada de ella, estamos llorando por su ausencia”.

La familia de Itzel, además de encabezar marchas y manifestaciones, también ha cubierto los gastos económicos de su búsqueda, la fiscalía por su parte lanzó una ficha de localización a través de las redes sociales y analiza los datos de los restos hallados en la fosa clandestina, además informó de la detención de la persona mencionada, quien se encuentra vinculada a proceso.

Cabe mencionar, que Recientemente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se emitió una convocatoria para la designación de la persona que fungirá como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, a pesar de que el año pasado se publicó la Ley Estatal de Desaparición de Personas.

El colectivo feminista “Consorcio Oaxaca lleva un recuento y da cuenta de acuerdo a un subregistro, encontraron que del total de mujeres desaparecidas en Oaxaca —818 casos del 1 de diciembre de 2016 a septiembre 2020— el 13 por ciento se reportaron como “localizadas” sin tener información sobre las condiciones físicas o psicoemocionales en que fueron encontradas y, en los casos en que es posible saberlo, nueve de ellas aparecieron sin vida y con signos de haber sido asesinadas con violencia extrema.