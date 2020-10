Salario Rosa beneficia a más de 300 mil amas de casa: Del Mazo

Tezoyuca, Méx. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que el Programa Salario Rosa beneficia ya a más de 300 mil amas de casa y reconoció la labor que éstas realizan al “sacar adelante a sus familias”.

El mandatario estatal encabezó este martes un evento en Tezoyuca, en donde entregó 4 mil tarjetas a las féminas, unas de manera presencial en el CECyTEM del municipio, con las medidas sanitarias preventivas recomendadas por la autoridades de Salud; y otras de manera remota en los municipios de Chicoloapan, Atenco, Chiconcuac y Texcoco.

“Sabemos lo importante que es el programa y que no queremos que se detenga por eso a pesar de que lo difícil de estos siete meses que llevamos de esta pandemia tan complicada, este programa no se detiene porque sabemos lo importante que es este apoyo que les llega a las familias, que les llega a sus casas.

“Hoy más que nunca sabemos lo importante que les llegue este programa porque, además hoy las cosas están mas complicadas que antes. Cuántos negocios no se han perdido, cuántos negocios no han cerrado, cuántas empresas no han tenido que recortar personal y eso complica la economía familiar, les afecta y para nosotros es un prioridad apoyar la economía de las familias y este programa es un apoyo”, dijo.

Del Mazo Maza afirmó que es muy relevante para su administración llegar a esta etapa en la que se otorga a más de 300 mil mujeres de todo el estado de México el beneficio del programa Salario Rosa.

“Estamos llegando a la gente que realmente lo necesita. Queremos llegar a más mujeres pero queremos que les llegue a las que más lo necesita”, enfatizó.

El gobernador mexiquense agradeció la labor y sacrificio que hacen las amas de casa porque normalmente no se les reconoce.

“Gracias a ustedes porque ese sacrificio lo hacen siempre pensando en la familia. El salario rosa está dirigido a las amas de casa para que ustedes lo puedan invertir en lo que ustedes quieran, les sirve para apoyar sus hijos, para el transporte, para la alimentación de la familia, para apoyar a algún pariente con enfermedad o hacer algunos arreglos en su casa.

“Además saben hacer que cada peso que reciben rinda más, lo multiplican, son expertas en el ahorro, y lo invierten de la manera más adecuada”, expresó.

Puntualizó que el gobierno del estado está también entregando útiles escolares gratuitos para más de 3 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria y así poder ayudar a la economía familiar y generarles un ahorro.

En tanto, el secretario de desarrollo social mexiquense, Eric Sevilla Montes de Oca, señaló que fueron capacitadas 80 mil mujeres en los cursos presenciales de diferentes disciplinas que ofreció el gobierno del estado, en una primera etapa, antes de la pandemia, y actualmente esta labor se lleva a cabo en línea y se espera que a fin de año 30 mil mujeres sean capacitadas a distancia con 10 cursos que se implementaron de manera digital.