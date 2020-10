La Uabjo de Oaxaca cumple una semana tomada por su sindicato

Oaxaca. Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo) cumplieron una semana con la toma de las instalaciones de la Uabjo, por el adeudo que dicha institución tiene con trabajadores eventuales de esa gremial.

Ariel Luján Pérez, secretario General del sindicato acusó que son un total de 87 trabajadores que se desempeñan como auxiliares de servicios a quienes desde que inició la pandemia ocasionada por el coronavirus y motivo por el cual se suspendieron las actividades académicas en la Uabjo se les dejó de pagar sus salario, aun cuando ellos se han mantenido en activo.

Fue un acuerdo con las autoridades universitarias el que ellos mantuvieran sus actividades laborales incluso en la temporada vacacional y así poder dar mantenimiento a las instalaciones educativas y áreas administrativas, no obstante no se les han pagado sus salarios, por ello se decidió tomar las instalaciones de la Uabjo, comentó.

A una semana de haber iniciado movilizaciones, las autoridades no han dado atención, lo cual dijo, consideran se debe a que no hay clases presenciales y por lo tanto no se afecta a los estudiantes, por lo tanto no les preocupa resolver el conflicto, mencionó.

Además, los integrantes del sindicato acusaron que han sido notificados de una demanda por parte de la rectoría en su contra por el despojo de instalaciones, querella interpuesta ante la Fiscalía General del Estado, lo que representa una afrenta al sindicalismo y su derecho a la libre manifestación, pareciera que el rector, Eduardo Bautista Martínez pretende intimidar a la dirigencia sindical con esta clase de acciones, señalaron.