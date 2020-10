Dan prisión preventiva a líder del SITEM en Nayarit

Tepic, Nayarit. Un Juez de Control confirmó la prisión preventiva justificada por un mes para el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado y Municipios, Antonio Bautista Crespo quien fue acusado de allanamiento de morada e incitación, hechos que se dieron el jueves pasado, cuando él junto con otros líderes sindicales pertenecientes al Frente Amplio de Sindicatos Independientes (FASE) abrieron por la fuerza el cancel de la empresa refresquera Coca-Cola, cuyos concesionarios mayoritarios son el actual gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García y su familia, la acción se derivó de la falta de pago de la segunda quincena del mes de septiembre a miles de basificados del gobierno estatal.

Ahí mismo se le dictó auto de vinculación a proceso por los dos delitos que se le imputan en el expediente número 1273/2020.

El delito de incitación se basó en las declaraciones dadas por el líder sindical justo cuando concluyó el plantón y bloqueo a la embotelladora y decía a los basificados que el compromiso del mandatario estatal había sido pagar al día siguiente (viernes) a las 8 de la mañana, pero en caso de que no cumpliera, entonces se tomarían otras acciones, “si es necesario incendiar lo que tengamos que incendiar lo siento mucho, si es necesario bloquear lo que tengamos que bloquear lo siento mucho porque más agresión que el que no nos paguen el salario no puede haber y si por eso dicen que somos delincuentes pues más delincuente es el que no transparenta y no cuida los recursos del pueblo”.

Previo a la comparencia de Bautista en el Juzgado Oral, el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce había señalado en encuentro con medios de comunicación que se pediría la prisión preventiva para el líder sindical y negó que sea una persecución política, puntualizó que se actúa como se haría en cualquier otra empresa de un ciudadano sin cargo público. Precisó que Bautista fue detenido sin violencia, en su hogar y se garantizaron sus derechos humanos y que los delitos de los cuales se le señala son por haber estado dentro de la propiedad privada e incitar a la quema de camiones de la refresquera e incendio de instalaciones.

Bautista hace escasos 15 días libró al COVID-19, él es una persona que pertenece a los grupos de riesgo debido a que es obeso y ha trascendido que tiene diabetes y alta presión, elementos que fueron expuestos por su defensa para solicitar que la medida cautelar no fuera prisión preventiva, sino acudir a firma periódica, pero no procedió y el sindicalista fue ingresado al penal estatal Venustiano Carranza de Tepic.

Mientras la audiencia oral transcurría, afuera del juzgado, los basificados y otros líderes sindicales estuvieron demandando su inmediata libertad, por algunos minutos bloquearon la circulación vial a la altura del Puente de San Cayetano al oriente de Tepic pero decidieron no continuar con dicha acción y solo se mantuvieron en la banqueta y sobre el camellón a la expectativa de lo que pudiera suceder.

El pago de la segunda quincena de septiembre fue depositada en el transcurso de la mañana a basificados y personal de confianza, tanto del gobierno de Nayarit como maestros de la Sección 49 del SNTE y personal de Salud. A principio del mes de noviembre se llevará a cabo otra audiencia para revisar la medida cautelar impuesta ayer jueves y continuar con el procedimiento correspondiente.