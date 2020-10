Suman 21 hoteles en Riviera Nayarit certificados por IMSS en seguridad sanitaria

Puerto Vallarta, Jal. En la Riviera Nayarit 21 hoteles asociados cuentan ya con el Distintivo de Seguridad Sanitaria que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que los certifica como lugares seguros ante la pandemia de Covid-19, informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, Jesús Carmona.

El objetivo de esta categoría, agregó, tiene como propósito el retorno saludable a la infraestructura hotelera tanto para visitantes como para los trabajadores en la emergencia sanitaria.

Con esto "se busca incentivar a los patrones para que implementen la formación de Monitores para el Retorno Saludable, quienes tendrían a su cargo la elaboración e integración del Protocolo de Seguridad Sanitaria, así como su implementación y seguimiento", abundó Carmona.

Actualmente la Asociación de Hoteles y Moteles y la Oficina de Visitantes y Convenciones (OCV) de la Riviera Nayarit trabajan de manera coordinada autoridades del IMSS en el proceso de certificación de mas centros de hospedajes.

“Los hoteles y establecimientos de consumo que obtuvieron el Distintivo de Seguridad Sanitaria estarán en condiciones de informar a los visitantes que se trata de un centro laboral comprometido con la implementación de las medidas de seguridad; estamos a la espera de que más hoteles se registren”, expuso.

Algunos hoteles que han obtenido el certificado son los sigue el Mayan Palace, Grand Mayan, Ocean Brezze, The Grand Bliss y Grand Luxxe, del desarrollo Vidanta Nuevo Vallarta; los hoteles Riu Jalisco, Riu Vallarta y Riu Palace; Paradise Village; Occidental Grand; Hard Rock Vallarta; Marival Emotions, Marival Distinct y Marival Armony; Dreams Villamagna; Samba Vallarta; Krystal Reflect Nuevo Vallarta; Las Palomas Nuevo Vallarta; Vallarta Gardens; Four Seasons Resort Punta Mita, y The St. Regis Punta Mita Resort.

Dicho certificado del IMSS se suma a los ya obtenidos por la Rivera Nayarit, como el distintivo Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) a los destinos que cumplen con los protocolos sanitarios para hacer frente al Covid-19, además de otros otorgados por el gobierno de Nayarit.

Estatus del Covid-19 en el estado

Por otra parte, la Secretaria de Salud jalisciense informó que el estado cuenta, hasta el jueves, con tres mil 317 decesos de Covid 19, de los cuales dos mil 171 corresponden a personas de la tercera edad; es decir, el 65.47 por ciento.

La dependencia añadió que en Jalisco, "las personas de la tercera edad representan el 10.7 por ciento del total de casos confirmados; es decir, casi ocho mil adultos de 60 años y más, se han enfermado de Covid-19 en los últimos siete meses. Sin embargo, en este grupo de población se presenta la mayor incidencia de mortalidad".

La Secretaria de Salud advirtió que entre los adultos mayores el riesgo de enfermar aumenta conforme avanza la edad, y señaló que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en esa etapa de la vida "también es frecuente que las personas mayores padezcan una o más enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiaca, obesidad o afecciones pulmonares y por tanto su capacidad de respuesta ante esta infección es sustancialmente menor que los adultos más jóvenes".

Por ello, recomendó a las personas mayores de 60 años acudir de inmediato a recibir atención medica cuando se presenten síntomas de este enfermedad, así como permanecer en el hogar y llevar a cabo un estilo de vida saludable.

Abren guarderías

A partir de este jueves se reabrieron las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

La dependencia detalló que priorizarán la atención de aquellos niños cuyas madres trabajen en áreas consideradas esenciales durante la contingencia por coronavirus, y a una capacidad máxima del 50 por ciento.