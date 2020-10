Miles de empleados del gobierno de Nayarit se quedan sin pago

Tepic, Nay. Sin quincena amanecieron miles de empleados pertenecientes al gobierno de Nayarit, porque en las arcas públicas no hubo el dinero suficiente para pagar a basificados, de confianza, maestros de la Sección 49, policías estatales y parte del personal de la Secretaría de Salud e incluso funcionarios de estado.

En entrevista la noche del miércoles, los secretarios de Finanzas, Juan Luis Chumacero Díaz; y de Gobierno, Antonio Serrano, precisaron que no es que no quieran pagar, "es que no hay".

Informaron que se encuentran en gestión permanente ante el gobierno federal para obtener el recurso, y explicaron que desde que recibieron la administración pública, en septiembre 2017, enfrentan una deuda económica de siete mil 740 millones de pesos y desde ahí han estado recibiendo descuentos por pago de ISR, que se adeudaba desde el 2014, dado que no se había cubierto la cuota del ISSSTE y pagos a proveedores.

Además, agregaron, ya no se reciben mil 300 millones de pesos que llegaban cada diciembre y con ello se cubría un déficit ordinario que se tiene durante todo el año para cubrir las quincenas.

Ambos funcionarios explicaron que el tema difícil no es si se va a cubrir o no esta quincena, ya que seguramente este jueves lo harán, sino lo difícil que serán estos últimos meses del año y de la administración que encabeza Antonio Echevarría García, ya que para estar cubriendo las quincenas durante este par de años se había estado recurriendo a préstamos cortos y rápidos en la banca comercial, pero que ya no les prestan; por esa razón no se obtuvo el recurso necesario para pagar.

Serrano dijo que se debe trazar una ruta entre líderes sindicales y el gobierno de Nayarit, para hacer frente a lo que viene, ya que seguramente se tendrá que prescindir de pagar algunas cuestiones "accesorias", aunque no explicó cuáles serían.

Así también, recordó que la pandemia de Covid-19 ha impedido una buena recaudación, lo cual de igual manera ha "pegado" en las finanzas estatales.

Los maestros de la Sección 49 del SNTE se quedaron en plantón permanente frente a palacio de gobierno desde la tarde del miércoles, y este jueves, a desde las ocho de la mañana, hora local, miles de trabajadores marcharán para exigir su quincena, así lo anunciaron seis líderes sindicales.

El recurso económico que maneja Nayarit depende 97 por ciento de la Federación y el tres por ciento restante de la recaudación.