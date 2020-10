Bloquean accesos a refresquera en Nayarit; exigen pago de salario

Tepic, Nay. Miles de trabajadores que reclaman el pago de su quincena al gobierno de Nayarit —que no se les ha depositado por falta de recursos en las arcas estatales— han bloqueado todos los accesos de la empresa Coca-Cola en Nayarit, la cual es de conocimiento público es propiedad del gobernador del estado, Antonio Echevarría García y su familia.

Líderes sindicales que encabezan un nutrido contingente señalaron que impedirán que haya entradas o salidas de la empresa, e incluso se ha mencionado que ni el personal podrá moverse del lugar.

Los sindicatos aglutinados en el Frente Auténtico de Sindicatos Independientes (FASI) arribaron hasta la empresa refresquera, ubicada por la avenida Insurgentes, al oriente de Tepic, e impidieron que los empleados cerrarán el enorme portón del patio de refresquera y ahí los líderes sindicales del SITEM, SUTSEN (N), SETDIF y otros más anunciaron que mientras no les paguen, harán una valla humana e impedirán que haya el movimiento adecuado en la empresa.

Dijeron que en una situación inédita, el gobierno del estado no les depositó su quincena la víspera, lo que afecta a los trabajadores, pues su salario ya devengado es algo sagrado.

Mientras esto sucedía, maestros de la Sección 49 del SNTE bloquean la avenida México justo afuera de palacio de gobierno, en reclamo al pago de su quincena y de un bono que debió haberse entregado la primera quincena de septiembre, los docentes pasaron la noche en vela afuera del edificio gubernamental como forma e protesta.

En entrevista la noche del miércoles, los secretarios de Finanzas, Juan Luis Chumacero Díaz y de Gobierno, Antonio Serrano precisaron que no es que no quieran pagar, "es que no hay" recursos para hacerlo.

Los maestros de la sección 49 de la SNTE frente al Palacio de Gobierno en Tepic. Foto Myriam Navarro