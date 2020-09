Pide DH de Oaxaca protección para reportero agredido por edil

Juchitán, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó ayer viernes medidas de protección y abrió un expediente de queja con el numero DDHPO/ 1424/(09)/OAX/2020 a favor del reportero oaxaqueño, Rosendo García Dionisio de 50 años de edad, quién el pasado 14 de septiembre fue agredido físicamente por el presidente municipal priista de San Andrés Huaxpaltepec, Javier García Hernández.

Rosendo García Dionisio, es originario de San Andrés Huaxpaltepec, ubicado a 8 horas de la capital oaxaqueña y tiene 30 años de trayectoria en diversos medios de comunicación, actualmente es corresponsal para la plataforma de noticias CMM Informativo, en el municipio de Pinotepa Nacional, en la costa chica de Oaxaca.

La Defensoría condenó la agresión y pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que elementos de esa institución realicen labores de protección y seguridad a favor de Rosendo García Dionisio, para evitar acciones en contra de su integridad física o que provoquen daños de difícil o imposible reparación.

Asimismo, requirió a la autoridad municipal de San Andrés Huaxpaltepec la adopción de una medida cautelar consistente en que se abstenga de cometer actos de molestia a la persona, propiedades, domicilio, posesiones, derechos y familiares de Rosendo García Dionisio, además de informar a la Defensoría su intervención en los hechos.

Al igual Visibilizó que en Oaxaca las y los periodistas que realizan labores informativas en el interior de la entidad corren un mayor riesgo de ser víctimas de agresiones debido a que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, pues son identificados por tener una mayor exposición pública, realizan coberturas en sitios de alto riesgo y alejados.

En entrevista, el comunicador oaxaqueño reprobó estas agresiones y pidió justicia, porque dijo no es posible que un presidente municipal agreda a un periodista por el simple hecho de estar llevando a cabo su trabajo, que es el de informar.

Dijo que además de las agresiones, el alcalde lo amenazó de muerte, por lo que teme por su vida y la de su familia, hasta el momento no tiene medidas cautelares ni de protección.

“El presidente que es un profesor emanado del PRI me ha amenazado en varias ocasiones y esta última con su agresión pues no se puede tolerar, lo peor es que no sólo a mí, sino a otras personas de la sociedad civil, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto”.

En lo que va del 2020, este organismo ha abierto 15 expedientes en lo que va del año, entre quejas y cuadernos de antecedentes relacionadas con agresiones contra periodistas, lo que hace evidente la vulnerabilidad que enfrentan.

Y del 2015 a 2019, este organismo público inició 253 investigaciones derivadas de quejas y/o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a los derechos de periodistas en la entidad. En ese lapso de tiempo se dictaron 18 medidas cautelares.