Suspenden a profesora que agredía a sus alumnos de la UJED

Durango, Dgo. En las redes sociales de Durango se viralizó la manera en que una maestra de la carrera de psicología regañaba a sus alumnos, “si no prenden la cámara para mi tendrán falta”, la docente fue suspendida por parte de la Universidad Juárez del estado de Durango, UJED.

El vídeo que se viralizó en Durango se mostraba a la maestra en una clase con uno de sus grupos de estudiantes de la carrera de psicología. En la imagen aparecen dos estudiantes con el micrófono encendido pero su cámara apagada.

Cuando la maestra pasaba lista y una de los estudiantes con la cámara apagada le respondió presente, la maestra le gritó que encendiera su cámara.

La estudiante le dijo que traía problemas con la comunicación y por ello no encendía la cámara.

“A mí no me importa, si no te veo, si no tienes la cámara encendida, para mi tienes falta, no importa que estés ahí”, fue la respuesta de la maestra ya con un tono agresivo.

Ante este vídeo, Julio Gerardo Lozoya, Secretario General de la UJED, dijo que a la maestra se le realizó una llamada de atención por lo sucedido, pero también se le aplicó una sanción la cual consistió, explicó el Secretario General, en un permiso sin goce de sueldo durante todo el semestre en todas las materias que imparte.

Ya la Facultad de Psicología se encargará de ver qué maestro sustituirá a la docente suspendida.