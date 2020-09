De 2014 a la fecha han desaparecido unas 500 personas en Chilapa, Guerrero

Chilpancingo, Gro., Indígenas provenientes de la comunidad nahua de Macuixcatlán, municipio de Chilapa de Álvarez, que integran el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, a recoger el cuerpo de uno de sus familiares.

El dirigente del colectivo, profesor José Día Navarro, quien acompañó a la familia nahua a las instalaciones del Semefo, informó que los familiares llegaron a Chilpancingo a recoger el cuerpo de una persona oriunda de Macuixcatlán, ubicado a ocho kilómetros de Chilapa, que desapareció desde el 12 de noviembre de 2014.

Manifestó en entrevista que tan solo en lo que va del año han desaparecido alrededor de 15 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja, y han sido ejecutadas 40 más. “Nosotros luchamos por la presentación con vida de unos 500 desaparecidos, del 2014 a la fecha”.

En ese sentido, dijo que se ha presentado ante las autoridades de gobierno a denunciar los últimos casos de desaparecidos registrados en Chilapa, pero no pueden “hacer nada, porque no tienen tecnología para rastrear un teléfono, ni están capacitados para abordar este tema, incluso para los homicidios, en donde no hay un solo detenido. No hay justicia ni con los gobiernos anteriores, ni el actual”.

Denunció que se han liberado 25 órdenes de aprehensión “por delitos federales como secuestro, delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del ejército, pero el gobierno federal no ha hecho nada”.

Activista: delincuentes influirán en la próxima elección



Por otro lado, Díaz Navarro, advirtió que los grupos delincuenciales van a influir en el próximo proceso electoral “sobre todo en el PRD, en donde están Los Ardillos; para esta próxima elección el narco va a definir muchas presidencias en esta zona (Montaña Baja)”.

Aseguró que ha visitado a algunos líderes del grupo Los Rojos, el cual ya está desarticulado, dijo y detalló que “ya estuve en Cefereso de Hermosillo, Sonora, pero ya están muy bien instruidos (los reos) porque no quisieron dar informes en dónde están nuestros desaparecidos”.

Lamentó que el gobierno federal le haya retirado las medidas cautelares “de hecho hoy me acompañó la Policía del Estado, porque la Policía Federal, ya no me acompaña, y hago responsable al presidente Andrés Manuel López Obrador, si algo me pasa, ya hasta estuve fuera del país, y me siguen amenazando, y tengo identificadas a las personas que me van a 'halconear' que son de Los Ardillos”.

Apuntó también que “se están obstaculizando los (accesos a los) beneficios a la Ley General de Víctimas, debido a que no les entregan el pago de renta, canasta básica, servicio médico, y hoy es casi imposible acceder a esos fondos, vivimos una situación muy crítica”.