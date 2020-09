Benefician a más de 290 mil con el "Salario Rosa" en Edomex

Apaxco, Méx., El gobernador Alfredo del Mazo Maza ratificó al "Salario Rosa" como el programa "más importante" del Estado de México para apoyar a las familias a través de las amas de casa, durante un evento en el que participaron más de cuatro mil de ellas de los municipios de Huehuetoca, Hueypoxtla, Tequixquiac, Zumpango y Apaxco.

Del Mazo planteó allí, este viernes, que la pandemia del Covid-19 no ha detenido la continuidad del proyecto, que sigue adelante con un formato diferente, "porque no podemos hacer eventos como antes, tenemos que seguir cuidando mucho de la salud, pero eso no ha impedido que este programa, el más importante para apoyar a las familias, se haya detenido".

El mandatario presidió el acto realizado en la secundaria "Licenciado Benito Juárez", de la colonia Arboledas, y en el que estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla y el alcalde local Daniel Parra Ángeles.

El Ejecutivo estatal informó que con esta entrega suman más de 290 mil amas de casa beneficiarias del programa social, de quienes dijo que son "las que logran que la familia se mantenga unida y que la familia salga adelante.

“Quiero darles las gracias a todas las amas de casa, que hacen posible esto. Cada vez que la mujer recibe un recurso lo administra bien, lo invierte en lo más importante, lo invierte en la familia, por eso sabemos que están en las mejores manos, y que eso va a hacer que le llegue a toda la familia”, planteó el mandatario mexiquense.

Del Mazo Maza aseguró que pensando en el reconocer a las amas de casa nació el programa del Salario Rosa, "porque sabemos que además de todo lo que hacen" por sus hijos, sus padres, etcétera, salen de casa para ver como pueden llevar dinero para seguir ayudando a la familia.

Durante su discurso destacó que el programa, en este momento difícil por la pandemia del Covid19, es una forma de contribuir a la economía de las familias.

Por ello, reiteró que en apoyo al regreso a clases se siguen entregando más de tres millones de paquetes de útiles escolares para niños de preescolar, primaria y secundaria, lo que significa un ahorro para la familia.



Habrá dos semanas más en semáforo naranja

Por otra parte, Alfredo del Mazo reiteró, como hizo más temprano en sus redes sociales, que el Estado de México seguirá dos semanas más en semáforo epidemiológico color naranja por la pandemia de Covid-19, pues aún hay alto riesgo de contagio, y exhortó a la población a "seguirse cuidando mucho porque además no queremos retroceder, porque si comienzan a brotar otra vez los contagios tenemos que retroceder".

Apuntó que con "el esfuerzo de todos vamos avanzando, solamente hay que seguirse cuidando mucho, y guardar las medidas de prevención, lavarse las manos y el uso de cubre bocas, eso nos ayuda muchísimo, para que podamos seguir dando los pasos las próximas semanas".