Las Abejas exige juicio para militares involucrados en matanza de Acteal

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La Organización Sociedad civil Las Abejas afirmó que el Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el gobierno federal el pasado 3 de septiembre con un grupo de sobrevivientes y familiares de los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, “fue un engaño” y “una disculpa pública no basta, pues no es un verdadero acto de justicia”.

En un comunicado agregó que “el Ejército Federal debe de ser investigado y todos los altos mandos responsables de dirigir el Plan de Campaña Chiapas 94, llevados a juicio”.

El Estado mexicano firmó el 3 de este mes un Acuerdo de Solución Amistosa con un grupo de sobrevivientes y familiares de los 45 tzotziles masacrados en Acteal por paramilitares priístas y ofreció una disculpa pública. Dicho acuerdo no fue reconocido por la Organización Sociedad civil Las Abejas de Acteal, que agrupa a otra parte de las sobrevivientes y familiares, pues su exigencia es que sean castigados todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, además de que está a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita el informe de fondo.

Dirigiéndose al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, Las Abejas, afirmó: “Pensamos que la solución amistosa firmada el pasado 3 de septiembre fue un engaño para que ustedes puedan lavarse las manos en este caso y aparentar que el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador es diferente”.

Continuó: “Si de veras estuvieran tan interesados ustedes en la paz y en la igualdad, ¿por qué siguen garantizando impunidad a los paramilitares? ¿por qué sigue habiendo muertos y heridos de balas de grueso calibre en Aldama y en Tila?, ¿por qué sigue aumentando el número de desplazados en Aldama y en Chalchihuitán, por qué se deja actuar libremente y sin castigo a los grupos de corte paramilitar que destruyen casas de los que buscan su vida autónomamente, colectivamente, sin aceptar apoyos del gobierno, como nuestros hermanos Abejas de Los Chorros que ya llevan más de un año desplazados aquí en Acteal, o los hermanos zapatistas que vieron arder sus bodegas comunitarias de café en Moisés Gandhi?”.

Manifestó que “tal vez pensaron que nos íbamos a cansar. Que las repetidas injusticias que han cometido con nosotros, año con año, iban a matarnos por dentro. Que el dolor iba a terminar por dejarnos callados, si pasaba suficiente tiempo. Que después de lograr dividir a nuestra organización y a los sobrevivientes y familiares de nuestros mártires, perderíamos la esperanza de que viniera la verdadera justicia y nos conformaríamos con cualquier ayuda o apoyo para nuestra familia”.

En el comunicado leído durante la celebración religiosa con la que este martes fueron recordados las 45 víctimas en Acteal, Las Abejas añadió que el gobierno federal “tal vez pensó que aceptaríamos cualquier cosa que aliviara, aunque fuera un poquito la situación de dolor y pérdida que ha marcado nuestras vidas, desde que los paramilitares se organizaron para venir a matarnos. Que nos conformaríamos con cualquier cosa para evitar sentir que todo lo que hemos estado esperando y exigiendo por tantos años no ha servido para nada. Pero no”.

Subrayó que “el cansancio no nos venció. El desgaste no nos dobló. Los golpes no nos han tumbado. La desesperanza no se ha apoderado de nuestro corazón. Ninguna promesa de compensación económica ha sido suficiente para conformarnos con una disculpa pública que no llega a la raíz de la verdad, que deja en la impunidad a todos los responsables y por ello no garantiza que no pueda volver a suceder un Acteal en nuestras tierras. No nos hemos conformado con migajas de justicia. Tampoco han logrado que odiemos a nuestros hermanos que dejaron la organización”, aglutinados ahora en una agrupación llamada también Las Abejas de Acteal, con el agregado de consejo pacifista, con la que el Estado firmó el Acuerdo de Solución Amistosa.