Familiares de desaparecidos en Colima protestan en Jalisco

Guadalajara, Jal. Miembros de la Red de Desaparecidos de Colima estuvieron en Guadalajara este miércoles para solicitar apoyo de las autoridades jaliscienses en la búsqueda de sus familiares, pues estiman que habría entre 60 y 100 colimenses desaparecidos en municipios colindantes entre ambas entidades federativas.

Carmen Sepúlveda, vocera de la Red, dijo que desde hace casi año y medio han buscado la asesoría y compañía de la fiscal especial de Desaparecidos de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, ante denuncias de ciudadanos colimenses desaparecidos en municipios de Jalisco como Ciudad Guzmán, Tonila y San Marcos, pero no han recibido apoyo.

“El año pasado nos recibió y desde entonces hemos seguido mandando oficios, ella dice que a lo mejor hubo mala colaboración entre las fiscalías de los dos estados y por eso no hay resultados. Pero no es cierto, la Fiscalía de Colima ha mandado muchos oficios y exhortos, todo lo que ha pedido, pero no nos ha vuelto a recibir”, denunció.

El grupo de buscadores de Colima dio una rueda de prensa en la glorieta de los desaparecidos (glorieta Niños Héroes) en Guadalajara, en la cual afirmaron que hasta que anunciaron que vendrían a Jalisco ante la falta de resultados e información fue cuando las autoridades jaliscienses se pusieron en contacto.

“El lunes la fiscal (Trujillo) me llamó para ponerse a mis órdenes, después de casi dos años, me pidió muchos detalles, casi casi que le digamos dónde están nuestros desaparecidos cuando esa es su labor, nosotros ni nuestro estado es y además toda la zona donde hay más colimenses desaparecidos es dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación, creo que por ahí está su falta de acción”, agregó.

Sepúlveda dijo que aunque la Red se constituyó hace dos años, desde hace 5 años se tiene registro de casos de colimenses desaparecidos en Jalisco, en este caso de un hombre a quien se vio por última vez en Ciudad Guzmán, pero a pesar que se interpuso denuncia y que la Fiscalía de Jalisco tomó supuestamente el caso, hasta ahora no sólo no hay avances sino que ni siquiera se ha informado a los familiares si en efecto se realiza una investigación.

La Red recordó que en Colima hay al menos mil 300 personas desaparecidas, cuando hace dos años era un delito casi inexistente.