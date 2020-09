Exigen comerciantes de San Bartolo, en Naucalpan, regreso a sus puestos

Naucalpan, Méx. Comerciantes semifijos de San Bartolo marcharon sobre avenida Gustavo Baz y se concentran frente al palacio municipal para exigir a la alcaldesa Patricia Durán Reveles la devolución de espacios de vendimia en la cabecera municipal, sitios de los cuales fueron desplazados por acciones ante la contingencia contra el Covid-19.

"El virus no me va a matar, lo que me va a matar es el hambre y el desempleo", plantean decenas de comerciantes que refieren tener más de cinco meses sin trabajar, pues a inicios de año fueron retirados de la vía pública por obras de remodelación y luego por medidas sanitarias contra el coronavirus.

Antes de las nueve de la mañana los comerciantes se concentraron en las avenidas Gustavo Baz y 16 de septiembre encabezados por Belém Sánchez Herrera, de la organización Comerciantes y Trabajadores Unidos por un México Mejor.

A la marcha también se sumaron las dirigentes Irma Rojo, de la organización Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos Estado de México, y Claudia Hernández Castillo, representante de Comerciantes Independientes del Centro de Naucalpan.

Los inconformes portan mantas, cartulinas y vinilonas, en las cuales explican sus demandas a la alcaldesa.

La semana pasada al menos 60 locatarios ganaron amparos y regresaron a sus espacios de venta.