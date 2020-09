Inician búsqueda de joven hondureño desaparecido en Jalisco

Puerto Vallarta, Jal. Las comisiones nacional y estatal de búsqueda iniciaron ayer labores de localización del joven hondureño Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido hace 10 años en esta región, donde “la autoridad no a hecho, ni lo mínimo" para encontrarlo, denunció su madre, Ana Enamorado.

En conferencia de prensa, realizada la noche de ayer, explicó que "Óscar es un que joven que salió en el 2008 de Honduras, cuando tenía 17 años. Llegó a Estados Unidos, pasó por este país, y estando en el estado de Texas se encontró con unos mexicanos de este estado, de Jalisco. Ellos le hicieron la invitación de venir a México ofreciéndole buena oportunidad de trabajo y un buen salario".

La señora Ana, junto con las comisionadas nacional y estatal de búsqueda, Karla Quintana y Francelia Hernández, respectivamente, recorrieron este lunes Mismaloya y hoy Boca de Tomatlán –ambos poblados turísticos con presencia de extranjeros–, para llevar a cabo entrevistas con habitantes de Puerto Vallarta, en donde estarán una semana.

Con una blusa color blanca que lleva la imagen de su hijo plasmada, Ana Enamorado dijo que tuvo comunicación con él cuando ya estaba en Jalisco, pero a partir del año 2010, perdieron contacto.

"Sabemos que hay una Fiscalía para investigar estos casos pero hasta el momento no lo ha hecho" recalcó.

Narró que tras la desaparición de Óscar Antonio y pedir ayuda en su país tuvo que tomar la decisión de venir a México a buscarlo junto con otras madres centroamericanas, pues "no nada más soy yo, son miles de migrantes desaparecidos en este país", el cual "he recorrido buscando a Óscar y hasta el momento no lo he encontrado".

Dijo haber viajado a otros países para visibilizar lo que sucede en México y señaló que tiene la certeza de que su hijo desapareció en Jalisco.

"Tenemos evidencias, números telefónicos, dirección, recibo de los pagos que yo realicé. Hay mucha información y la autoridad no ha hecho ni lo mínimo para localizar a Óscar y para investigar", enfatizó.