Familiares de víctimas de matanza en velorio se reúnen con fiscal de Morelos

Cuernavaca. A 21 días de la masacre de 10 jóvenes en un velorio en la colonia Antonio Barona de esta ciudad, el 1 de septiembre, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Uriel Carmona Gándara, se reunió a puerta cerrada con los familiares de las víctimas, y les explicó que existe una “línea de investigación sólida”, pero que aún no se le ha podido "acreditar" nada a nadie en particular sobre el ataque, informó la dependencia.

En un comunicado se indica que el encuentro, realizado la tarde del lunes en la sede de la FGE, el funcionario les manifestó que las “investigaciones toman su tiempo, porque no inventamos culpables, al menos esa es la orden mía”.

"Tenemos una línea de investigación sólida, pero en este momento no les podemos decir, porque no se los hemos acreditado y no queremos darles una expectativa falsa”, comentó.

En el encuentro, en las instalaciones de la FGE, al que asistió también la diputada local de Morena, Alejandra Flores, Carmona Gándara recalcó que no se acusará a nadie sin pruebas.

La legisladora morenista dio a conocer que el próximo jueves tanto Carmona Gándara, como el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, comparecerán ante el pleno del congreso local con el fin de que respondan por qué en esta entidad se ha incrementado la violencia, si a la FGE se le aprobó un presupuesto de 756 millones de pesos y a la CES mil 346 millones de pesos para prevenir delitos y hechos de violencia.

“Cambiamos el formato de la comparecencia para que sean los dos que comparezcan y que informen qué resultados están dando a los morelenses, que es claro no los hay; no vemos una estrategia clara en seguridad y eso se tiene que dejar claro en la comparecencia”, dijo.

El diputado José Casas, quien la mañana del lunes se reunió en el Congreso local con las familias de las víctimas, refirió en un comunicado, que secunda la petición de los deudos de las víctimas del ataque, para que las comparecencias de los funcionarios de seguridad se lleven a cabo de manera pública con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer de primera mano la situación que guarda la seguridad y la justicia en Morelos.