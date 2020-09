Denuncian que no hay avances en la investigación de la masacre en Morelos

Tepoztlán. La madres y padres de los diez jóvenes acribillados y 12 heridos que dejó el ataque a un velorio por un comando armado la noche del pasado 1 de septiembre en la colonia Antonio Barona, denunciaron que a 21 días de estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, y el gobierno del estado, no les han informado de ningún avance en las investigaciones de esta “masacre”.

También manifestaron que desde que pasó esto en donde perdieran la vida sus hijas o hijos, o resultarán heridos, temen que sean atacados por los grupos criminales que se disputan el control del territorio en la colonia Antonio Barona.

Daniel Jiménez, padre de una de las víctimas mortales del multihomicidio del 1 de septiembre, se quejó que la FGE, como la Comisión Estatal de Seguridad (CES), hasta la fecha no se han acercado para informarles del avance de las investigaciones de este hecho

“No tenemos nada, no sabemos absolutamente nada, ni el fiscal, ni el almirante Guarneros se han dirigido hacia nosotros, no sabemos si hay alguna línea de investigación, no sabemos el avance de la investigación y estamos como ustedes, herméticos porque no sabemos absolutamente nada”, dijo Jiménez.

A 21 días después de la masacre, agregó, el incremento de la presencia policiaca en la Colonia solo ha servido para criminalizar a los vecinos.

“Nos estamos enfrentando a una especie de corrupción, porque todo mundo se lava las manos, ahora que nosotros estamos viviendo esto nos damos cuenta que realmente no estamos siendo bien dirigidos, no sabemos a quién llamar, no sabemos a quién acudir porque no obtenemos respuesta de absolutamente nadie, nadie nos voltea a ver.

“Hay presencia policiaca en nuestra comunidad a raíz de estos hechos y 14 días después nos ponen una nueva narcomanta en el mercado municipal, a pesar del incremento de cámaras que habían instalado, y pues nadie vio; la policía está haciendo presencia, hay mucha presencia policiaca en la comunidad, pero están revisando a nuestros propios vecinos, cada que vemos que detuvieron a alguien y que lo tienen con las puertas abiertas porque lo están revisando y lo conocemos, a esos no queremos que los revisen, a ellos ya los conocemos, son nuestros vecinos”, expresó.

“La idea es esa, demostrarles que nosotros somos familias de bien, somos familias que no nos metemos con nadie y que hoy no nada más fue la masacre, hoy acribillaron a toda una comunidad, somos una comunidad de las más viejas en el municipio, somos de las más grandes y de las personas que estamos siendo ahora mutilados, agredidos y demás, somos los que toda la vida hemos vivido ahí, ahí nacimos, ahí crecimos, no hemos tenido la necesidad de irnos, porque se supone que no teníamos por qué irnos, y ahora que mutilaron a nuestros hijos, que los masacraron de tal manera, estamos con miedo, porque queremos acudir a las autoridades y no nos escuchan”, expresó el padre de familia.