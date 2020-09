Familiares rechazan desaparición de regidora de Morena en Jalisco

Guadalajara, Jal. Familiares de María Guadalupe Becerra Barragán, regidora independiente pero afín a Morena en el municipio de Cihuatlán, informaron a la Fiscalía del Estado que la edil no está desaparecida ni ha sido víctima de un delito, luego que por la mañana de este viernes el partido político informó de la presunta desaparición desde una semana atrás.

“Una vez que se contactó a la familia de la servidora pública que se reporta como no localizable, fue voluntad de sus parientes no presentar denuncia pues consideran que Guadalupe no está desaparecida ni fue víctima de algún tipo de delito”, informó la Fiscalía en un comunicado, luego que durante el día actores políticos de Morena exigieron la inmediata atención del gobernador Enrique Alfaro.

La Fiscalía agregó que no se había interpuesto alguna denuncia por la desaparición de Becerra Barragán, pese a lo cual y al tener conocimiento de su presunta desaparición “personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realizó una búsqueda de los familiares de la regidora con la finalidad de brindarle el apoyo y la asesoría correspondiente”

La dependencia estatal dijo que pese a la decisión de la familia de no presentar denuncia, se mantendrá al pendiente ante cualquier información adicional que surja con este caso.

Lupita Becerra, como se le conoce popularmente en Cihuatlán, desde febrero pasado denunció la presunta complicidad del alcalde de esa demarcación, Fernando Martínez Guerrero, con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades. Martínez, al igual que el gobernador Alfaro, son del partido Movimiento Ciudadano.

En la denuncia por acoso político y que sólo prosperó hasta que intervinieron tribunales federales, Becerra dijo que las amenazas del alcalde y otros personajes del ayuntamiento la forzaron a desplazarse fuera de Jalisco luego que, dijo, le mandaron tres sujetos armados a amenazarla directamente.

“Pusimos denuncias ante la Fiscalía del Estado, se identificó a dos de los tres sujetos, se dieron nombres, pero desde el principio en la Fiscalía ni siquiera querían recibir la denuncia, a mi abogado lo levantaron, yo no he podido regresar a Cihuatlán, aún tengo a mi madre y hermanos allá”, dijo la regidora en un vídeo difundido hace unos meses.

Aunque de vez en cuando se hacía presente en Cihuatlán, su participación en las sesiones de ayuntamiento eran por lo general vía remota desde que ganó la demanda por violencia política en razón de género, una sentencia que dijo es un precedente histórico.

Las amenazas se remontan a la denuncia que hizo apenas unos días después de llegar al cargo de regidora, en octubre de 2018, cuando dijo que el alcalde Martínez Guerrero y el secretario general Fernando Medina Flores, aprobaron compras sin licitar y a sobreprecio.

Después, en noviembre de ese mismo año, Becerra denunció que familiares del secretario Medina -miembros supuestamente del crimen organizado- le advirtieron que si no se retiraba en 24 horas del municipio la matarían a ella y a su familia.