Activista denuncia persecución de Fiscalía mexiquense

Ecatepec, Méx. El activista José Humbertus Pérez Espinoza denunció que el juez de Enjuiciamiento de la localidad, David Virgen Adriano, lo citó para este sábado a una audiencia en el penal de Chiconautla por el delito de extorsión que le imputaron en 2018 pero del cual resultó inocente, por lo que considera una “artimaña” de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para reaprehenderlo con motivo de “una carpeta (de investigación) fabricada” en su contra.

En febrero pasado, Roberto Romero Villarreal acusó a Pérez Espinoza del delito de extorsión, bajo la causa penal 372/2018, pero ese mismo mes apeló con el argumento de no haber estado presente el día en que se le dio la libertad absoluta al también presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC.

El también líder de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A. C. asegura que “nunca me notificaron de la audiencia de reposicionamiento para que estuviera presente mi abogado” para presentar sus alegatos e impugnación, y a pesar de eso el juez acordó que se realice de forma presencial la audiencia de continuación de juicio por reposición de procedimiento con la asistencia de las partes involucradas este día, a las 18 horas, en el penal Sergio García Ramírez, en Santa María Chiconautla.

El juez David Virgen Adriano, el mismo que le dio libertad absolutoria el 22 de enero pasado, apercibe “al sentenciado absuelto” que de no presentarse se la impondrá una multa “y se ordenará su búsqueda, localización y aprehensión por medio de la policía de investigación”.

José Humbertus anunció la noche de este viernes: “No asistiré a la audiencia en el penal de Chiconautla por problemas de salud” y dolor pulmonar e hizo valer su derecho a la salud e incluso presentó un amparo en contra de la reposición del proceso, su abogada ya gestionó otros amparos “para poder moverme libremente” en caso de que quieran aprehenderlo por algún delito “fabricado”.

Explicó que fuentes judiciales le informaron que “hace unos días” un juez de control de Ecatepec autorizó una orden de aprehensión en su contra, “violentando el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, pues no fue notificado desde el inicio de la investigación y no se le otorgó su derecho de presunto inocente.

La carpeta, criticó, “es fabricada” en respuesta a que encabeza la defensa de cientos de familias amenazadas por inmobiliarias que quieren despojarlas de sus casas y las constantes denuncias que ha hecho al sistema penitenciario del estado de México donde los penales hay “cientos de personas procesadas por un delito que no cometieron” mismos que denomina “falsos culpables”.

“Me encuentro entre la espada y la pared, si voy a la audiencia a la salida me detienen y si no me presentó seré prófugo”, remató el activista.