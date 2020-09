Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, abierta al diálogo con feministas

Tepic, Nay. Feministas de Nayarit, vandalizaron las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad, hicieron pintas en las paredes tanto en el interior como el exterior, tiraron documentos al piso, ubicada por la avenida México, a una cuadra de la presidencia municipal.

Las manifestantes reclamaron, la tarde del miércoles, que no haya un trabajo real por parte de la Comisión, que no se dé puntual seguimiento a cada una de las denuncias que se presentan y que las mujeres no tengan certeza de que la situación de cada una de ellas sea atendida.

La protesta obligó a la movilización de elementos de la Policía Estatal que acudieron a resguardar esa sede, sin agredir a las presentes.

Este jueves la Comisión, a través de su titular, Maximiliano Muñoz señaló que "sin duda la indignación y el reclamo de las mujeres en nuestro estado son justos y de atención urgente por parte de las autoridades competentes.

"En Nayarit, hacemos de este reclamo una oportunidad para que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y la sociedad civil, definamos y demos vida a una ruta de trabajo compartida para avanzar en la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres".

Agregó que "esta Comisión está abierta para generar los canales adecuados de comunicación, diálogo y trabajo con los colectivos de víctimas y población en general, mediante mecanismos eficaces e incluyentes, pues se entiende que es fundamental asegurar y fortalecer las vías del diálogo y garantizar el derecho a la protesta social, comprendiendo y compartiendo sus justos reclamos y su molestia, disgusto o enfado ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de procuración y administración de justicia".