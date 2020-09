Critican alcaldesa de Aguascalientes; la bautizan como #LadyNetflix

Aguascalientes, Ags. La alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, de extracción panista, ha sido criticada en redes sociales y bautizada como #LadyNetflix, debido a que participa durante unos segundos en una película estrenada en esa plataforma de streaming.

Los usuarios le señalan de haber usado recursos del erario público para patrocinar su imagen en la cinta Se Busca Papá, en el inicio del ciclo electoral 2020-2021.

Hasta el momento su administración municipal no se ha pronunciado respecto del proyecto fílmico, en cuyos créditos aparece como uno de los patrocinadores, aunque no se sabe el monto con el que se sumó.

La participación de Jiménez es de apenas unos segundos, en la inauguración de una carrera de bicicletas, en la que corta el listón de arranque.

Se busca papá es un filme de Javier Colinas, estrenado el pasado 11 de septiembre patrocinado por Natalia Coronado, Silvia Navarro y Juan Pablo Medina y en estos momentos es uno de los 10 títulos más vistos en la plataforma de entretenimiento.

El artículo 134 Constitucional estipula: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes voces o símbolos que implique promoción personalizada de cualquier servidor público.

Gobierno local no pagó "un solo peso"

Enrique de la Torre de la Paz, secretario de Comunicación Social del Ayuntamiento de Aguascalientes, aseguró que el gobierno local no pagó "un solo peso" por la participación de la alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel, en la película Se busca papá, y que en las últimas horas provocó críticas en su contra en redes sociales.

En charla con La Jornada el funcionario municipal minimizó los cuestionamientos al asegurar que "este tema se volvió tendencia en redes por bots y perfiles falsos, tan es así que Twitter bajó la tendencia, como lo señaló la cuenta de Anonymous Internacional en la misma red social en un tuit que hizo una cuenta falsa de Bullyng Futbolero que prometió rifar un video juego si el hashtag en cuestión llegaba a los mil me gusta".

Acto seguido, De la Torre explicó que "la película se filmó entre octubre y noviembre de 2019 y se grabó acá porque en el scouting que hicieron (los productores de la compañía que transmite en streaming) detectaron que Aguascalientes cuenta con la mejor infraestructura de pistas de BMX.

"Vienen a Aguascalientes, solicitan el apoyo como cualquier producción y nosotros como municipio se le brinda el apoyo de Protección Civil, Seguridad Pública; de hecho, gobierno del estado también participa y les facilita las instalaciones, y como muestra de agradecimiento le hace una invitación a la alcaldesa en donde aparece nomás de 6.7 segundos como presidenta de la ciudad inaugurando una carrera y eso es todo, no hay mayor problema", afirmó.

Agregó que "se hizo la gestión con hoteles y moteles para que les otorgaran descuentos, se les apoyó en el tema de logística. Pero que se haya pagado un peso por la participación de la alcaldesa te puedo confirmar no se pagó absolutamente ni un solo peso. Se hace tendencia por la situación que te señalo y como ya no se puede pagar publicidad por este tipo de estrategias, esa es la realidad, yo no le veo ningún problema a la nota".

Destacó que "por otro lado la proyección que se le da a Aguascalientes vienen más de 150 personas en producción, gastan en alimentación, en hospedaje, consumen aquí y de hecho para nosotros es muy importante proyectar la ciudad y de hecho la premier se iba a realizar aquí en Aguascalientes en junio pasado el Día del Padre, pero por la pandemia se tuvo que cancelar y posponer".

Enrique de la Torre insistió en que "no hay nada negativo, hay quienes tienen la intención de verlo así, y bueno les ha funcionado, pero para nada nos pone en una mala situación, la participación de la alcaldesa se da por una invitación y no costó nada".

—¿El Ayuntamiento no pagó hospedajes, transportes, alimentación del personal de la producción?

—En lo absoluto —respondió el funcionario.

Más adelante se le indicó que el artículo 134 Constitucional señala que se violenta la ley toda vez que se indica que "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".

Ante ello respondió que "la participación de la alcaldesa tiene carácter institucional. Es la inauguración de una carrera en su ciudad y el año pasado que se filmó no estábamos en proceso electoral, no aparece ni nombre, ni voz ni la imagen de gobierno. De hecho Netflix es súper riguroso en estos temas", concluyó.

Debido a que Jiménez Esquivel aparece en la cinta de 1:43 minutos, en el minuto 88, y su participación dura siete segundos, ha sido fuertemente criticada en redes sociales, y se le señala de pagar para salir en una película, en tiempos electorales, de cara a la elección intermedia de 2021 y que lo hace mientras no hay agua en las colonias y las calles están llenas de baches.

En los créditos de la película aparece el logo del Ayuntamiento de Aguascalientes como patrocinador junto con el de empresas; además de los agradecimientos hacia el Instituto del Deporte del estado y el propio ayuntamiento, entre otros.

Hay versiones de que la presidenta municipal de esta capital estatal buscará ser candidata a la gubernatura en 2022.

Teresa Jiménez Esquivel, de extracción panista, asumió el cargo el 1 de enero de 2017, solicitó licencia al cargo en marzo de 2019 y buscó la relección en junio de ese año, contienda en la que venció al morenista Arturo Ávila por un amplio margen. Su nuevo periodo comenzó el 15 de octubre del mismo año y concluye en octubre de 2021.

El gobierno del estado es encabezado por Martín Orozco Sandoval, emanado del blanquiazul, con quien tiene severas diferencias. Los comicios para renovar la gubernatura serán en junio de 2022.