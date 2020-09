Protestan en Morelos por víctimas de desaparición de los años 70

Cuernavaca, Mor., Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sean buscadas las víctimas de desaparición forzada de la década de los 70s, como su padre, además de las 73 mil desaparecidos desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.

“A mi me urge que se busquen que se encuentren, pero no solamente a mi padre Rosendo Radilla, sino que se busquen y se encuentren todas las personas desaparecidas; el ejército, en este caso, los desapareció; el Estado mexicano, en este caso, es responsable por acción de haberlo desaparecido a él, y a cientos de personas, particularmente, por complicidad muchas veces también.

“Es demasiado doloroso que haya sido el Ejercito, el Estado quien lo haya desaparecido, actuó (el Ejército)con todo su poder en contra de las comunidades (de Guerrero), y no solo son las víctimas de desaparición forzada; hubo ejecuciones, hubo casos de tortura, donde las victimas todavía sufren las secuelas de las torturas, y bueno los familiares estamos afectados, a pesar del tiempo estamos muy afectados porque nunca el estado se ha hecho cargo de obligación de apoyar a las víctimas”, dijo la activista social de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

En entrevista concedida esta mañana en la conferencia-protesta, frente del palacio estatal, que realizan integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos, frente a la ofrenda floral a las víctimas de la violencia, aseguró que a dos años de la administración del presidente López Obrador no ha habido avances ni en su caso —pese que cuentan con un recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, ni en el de las miles de víctimas desaparecidas por parte, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y las respectivas fiscalías estatales.

Sin que lo digamos los hechos están allí, verdad, ya son dos años del presidente y sin embargo la situación es la misma, falta de investigación, falta de compromiso, falta de cumplimiento, porque tenemos reuniones y demás, entonces eso sigue pasando igual que anteriormente; para nosotros no se han dado los cambios realmente.

“Falta la voluntad del Presidente de la república porque es quien mueve todo”, recalcó la activista guerrerense.

Sobre la desaparición forzada de su padre, ocurrida el 25 de agosto del 1974 en la carretera Zihuatanejo- Acapulco, expuso que “ya lleva 46 años de desaparecido, y no ha habido ni siquiera una pista de donde pudiera encontrarse, a pesar que tenemos una sentencia de la Corte Interamericana, por el caso de él, entonces es bastante frustrante que si hay una sentencia internacional, ni quiera haya investigación, no atienden ni eso; y no porque sea importante más importante que los demás, es un caso que primero se fue a la Comisión Interamericana, y después pasó a la Corte Interamericana por la falta de cumplimiento del estado mexicano, y fue condenado el Estado mexicano por la desaparición de mi padre.

“Y el 23 de noviembre van ser 11 años de que se emitió esa sentencia, sin que haya cumplimiento, ni siquiera una pista de dónde pudiera encontrarse, hay negativa, nada, ha habido algunas diligencias muy deficientes por falta de recursos, por falta de personal que han quedado truncas, entonces lo que denota la falta de voluntad política del Estado mexicano (con los desaparecidos de los 70s y los que han desaparecido en los últimos años”, denunció Tita Radilla Martínez.

“Como familiares de los desaparecidos de la época de los 70, y debido a la impunidad enorme en que han trascurrido nuestros casos, porque ni siquiera un caso ha sido esclarecido y ningún responsable ha sido castigado, nosotros creemos que como sociedad deberíamos estar apoyando a la familia, desafortunadamente hay mucha indiferencia de la sociedad, y por eso es que no podemos obligar a las autoridades las autoridades se hacen omisas, por la falta de apoyo de la ciudadanía yo creo que como ciudadanos tenemos que hacerlo, porque no solamente nosotros podemos ser víctimas, o hemos sido víctimas, sino que toda la sociedad y hoy nadie puede decir que está exenta de que pueda ocurrirle esto(que desaparezca un familiar)”, aseveró.

Ante esta situación exigió al gobierno federal, y al gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, “que cumpla con el esclarecimiento de los hechos, que se realicen estas investigaciones claras y efectivas, y que los cuerpos que ya se encuentran en las morgues (Semefos) que sean identificados para que sus familias puedan tener paz y tranquilidad, ya que desafortunadamente no se ha podido identificar los cuerpos, están allí, y los familiares están en los cerros y en otros lugares rascando, cuando su familiar podría estar en la morgue, yo creo que es demasiado cruel, demasiado doloroso que ocurra eso”, concluyó la activista social.

El colectivo Regresando a Casa Morelos realizó por tercer lunes de protestas consecutivos, frente del palacio estatal para que tanto el gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) busquen y encuentren a sus hijas e hijos.