Suspenden ceremonia del Grito de Independencia en Jalisco

Puerto Vallarta, Jal. En Jalisco fue suspendido el Grito de Independencia y el desfile Cívico Militar que se llevará acabo de manera virtual y televisivo, con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

Este año tampoco habrá desfile de charros pues por primera vez en 100 años también será suspendido, informó el gobierno estatal.

El subsecretario general del gobierno en la entidad Fernando Alain Preciado dijo que el Grito se llevará acabo de manera virtual, e hizo un llamado a la ciudadanía a permanecer en casa y con ello evitar contagios por coronavirus.

Alain Preciado añadió que “en el gobierno de Jalisco queremos seguir impulsando el recuerdo y respeto por nuestra historia pero este año, por motivo de la pandemia, los festejos no podrán realizarse como en otros años, sin embargo, esto no será impedimento para honrar la memoria de quienes lucharon para darnos patria. Por eso, invito a que toda la ciudadanía podamos festejar desde nuestras casas, en redes sociales. No en calles ni en plazas públicas”.

En tanto, la Secretaria de Cultura, Giovana Jaspersen, señaló que es momento de solidarizarnos y cuidarnos entre todos y permanecer en casa para que "nuestros héroes contemporáneos como son los médicos puedan continuar haciendo su trabajo y llevar de la mejor manera esta pandemia".

La celebración, apuntó, también está dedicada al personal medico que de manera entregada han luchado contra el la enfermedad viral.

La transmisión dará inicio en punto de las 9:30 de la noche, a través de la señal de Jalisco TV y de las plataformas digitales del gobierno de Jalisco.