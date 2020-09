La caravana de pueblos indígenas llega a la CDMX

Los participantes en la caravana explicaron: Apenas tenemos para mal comer. Es más, muchos de los aquí presentes votamos porque creímos en un cambio, pero ya son dos años de gobierno (federal, encabezado por López Obrador) y a nuestros pueblos nomás no llega ninguna transformación ni nada .

Declararon que la pobreza lentamente nos va asesinando por desnutrición; son cientos de niños y niñas que sólo comen frijoles, tortillas y chile todos los días de su vida; no hay verduras, no hay frutas. Aquí no se conoce más que en los libros lo que es una dieta balanceada. Y poco a poco vemos cómo a nuestros hijos les salen los jiotes, se ponen enfermos y muchos de ellos mueren, porque cuando les da una enfermedad de esas que según tienen cura, no la aguantan; otros no pueden aprender ni concentrarse en la escuela por el hambre .

Aseguraron que en sus pueblos los médicos llegan cada mes, y sólo llegan uno o dos médicos generales cuando mucho para atender a cientos de personas desnutridas o con enfermedades crónicas, y sabemos que no es culpa de los médicos, que cuentan con muy pocos recursos .

En cambio, indicaron, en los cuarteles militares se ve que tienen bastantes recursos para movilizarse rápidamente y que están bien equipados con mucha tecnología. Lo peor es que ni siquiera estén frenando la delincuencia; esa crece cada día más y también pasa a chingarnos: nos obligan a trabajar para cometer sus crímenes. Nos amenazan, nos someten .

Afirmaron que si deciden liberarnos de los criminales y enfrentarlos porque el gobierno no hizo su trabajo, entonces también se van contra nosotros , y que la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas no ha concluido.

Elementos policiacos acudieron a la caseta de Palo Blanco, por lo que los contingentes partieron poco después del mediodía a la Ciudad de México, adonde arribaron cuando atardecía. Al cierre de esta edición, la policía capitalina escoltó a la caravana al Zócalo, donde los activistas planeaban instalarse y demandar hoy solución a sus peticiones.