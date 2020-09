Asigna el gobierno federal $300 millones a El Zapotillo

José Luis Acosta, director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, dijo entonces que se realizaban trabajos urgentes para edificar un tanque de amortiguamiento, cuyo costo calculó en 300 millones de pesos; además, informó que estaban terminadas represas de El Zapotillo ubicadas aguas arriba para retener troncos y maleza, y se reforzaron las laderas con concreto para evitar derrumbes.

Acosta manifestó que esos trabajos, en los cuales se invirtieron unos 500 millones de pesos entre 2019 y 2020, eran de mantenimiento y seguridad y respetaban la sentencia de la SCJN, que dispuso no aumentar la altura de la cortina.

Agregó que una vez realizadas esas labores, el mantenimiento anual de la presa costaría 40 millones de pesos, y así se mantendría hasta decidirse el destino de la obra.

En lo que se resuelve el fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo vigilancia ambiental, instrumentación sísmica, de inclinómetros, mantenimiento de caminos , declaró.

También durante esa visita, Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la Presidencia de la República –enviado para encargarse de la inspección–, mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía claro que la presa no aumentaría de tamaño sin la aprobación de los pueblos afectados, pero no ser;a destruida para no desperdiciar la inversión realizada en ella.