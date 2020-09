Músico realiza huelga de hambre por recorte a sinfónica de Zacatecas

Zacatecas, Zac. Este miércoles cumplió una semana en huelga de hambre, afuera del congreso del estado, Arturo García Ortega, subdirector de la Banda de Música del Gobierno de Zacatecas, en protesta por la suspensión -desde el mes de julio-, del presupuesto para la Orquesta Sinfónica y el Coro del Estado, dos agrupaciones paralelas en las que están incorporados un centenar de músicos, a los que desde el gobierno estatal, se decidió “desaparecer”, a pesar de que tienen presupuesto asignado por el congreso, para todo el presente año 2020.

Arturo García Ortega es hermano de Salvador García Ortega –director general de la Banda de Música del Gobierno de Zacatecas-, y también de Víctor García Ortega, músico de la banda. Los tres a su vez, son hijos del desaparecido Juan Pablo García Maldonado, director y fundador de la agrupación original. Asimismo, los tres García Ortega tienen a unos 20 miembros de su familia (hijos, nietos y yernos), incorporados a la Banda, la Orquesta y el Coro.

Pero Arturo García Ortega decidió iniciar una huelga de hambre, a las puertas del Congreso del Estado, en “un gesto de solidaridad”, dijo, con los integrantes de la Orquesta de Cámara y del Coro del estado de Zacatecas –que cuentan con alrededor de 100 integrantes, la mayor parte mujeres y hombres jóvenes-, porque a sus integrantes les suspendieron sus pagos desde el mes de julio pasado. La Orquesta y Coro, son dirigidos por dos de sus hijos: Arturo y Juan Pablo.

“El pasado miércoles comencé esta huelga de hambre, al medio día, para que se respete el presupuesto asignado por el congreso, haciendo uso de las facultades que le confiere la constitución”, señaló el hombre entrevistado por La Jornada.

Cuestionado sobre los señalamientos de conflicto de intereses y el nepotismo en la Banda de Música y la Orquesta y Coro, el huelguista plantea: “mire se dicen muchas cosas, y yo quisiera no desviar el punto: respecto a la decisión del congreso, de asignar un presupuesto de 6 millones 300 mil pesos, nada más para la Orquesta y Coro, y que ilegalmente la Secretaría de Administración ha cancelado. Sí, he tenido diferencias con muchos hermanos, hasta con mi mujer, pero veo injusto que estos grupos de jóvenes se les trate así”.

Asimismo cuestionó el hecho de que Alfonso Vázquez Sosa, titular del Instituto Zacatecano de Cultura, haya orquestado desde el año 2018, “el golpe” dijo, contra la Orquesta y el Coro, “pues ha invitado a muchos jóvenes a platicar en restaurantes y cafés, diciéndoles que esto ya no tiene futuro, esto llegó a su fin, que esto se va a acabar… el golpe desde entonces está fraguándose”.

“Incluso en septiembre de 2019, en una comparecencia los diputados le hicieron la pregunta a Vázquez Sosa de por qué no apoyaba a la orquesta y al coro, y él dijo que no le correspondía opinar, porque estas dependen directamente de la Secretaría de Administración, no del IZC”, a pesar de que él mismo es músico, pianista.

A una semana de comenzar su huelga de hambre, Arturo García recibió este miércoles el respaldo de diputados de Morena –Alma Gloria Dávila Luévano y Jesús Padilla Estrada, coordinador de la fracción legislativa-, para exigir al gobernador Alejandro Tello Cristerna, se instale una mesa de negociaciones donde autoridades culturales y administrativas aclaren la situación, y expliquen por qué, si se asignó desde la legislatura un presupuesto de 6.3 millones de pesos para este año a la Orquesta y el Coro, éste dejó de entregarse desde el pasado mes de julio.